Hamilton vindt constructeurstitel 'bijna mooier' dan rijderstitel

Mercedes werd afgelopen zondag in Imola met een overwinning van Lewis Hamilton en een tweede plaats van Valtteri Bottas voor het zevende jaar op rij kampioen bij de constructeurs. De Duitse fabrieksformatie vestigde hiermee een nieuw record. Niet eerder is een team zo vaak achter elkaar kampioen geworden in de Formule 1. Hamilton is ondertussen hard op weg om zijn zevende rijderstitel op te halen, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Michael Schumacher. De Brit kan volgende week in Turkije de eindzege veiligstellen.

Gevraagd naar of er een verschil in gevoel is tussen het winnen van een constructeurstitel en het winnen van een rijderstitel, laat Hamilton opvallend genoeg weten het winnen van het kampioenschap voor teams ‘bijna mooier’ te vinden. “Dit is een erg vreemde sport aangezien het een teamsport is, maar er twee kampioenschappen zijn. Er is een individueel kampioenschap, maar onze voornaamste taak is om punten te scoren en goede resultaten te behalen voor het team. Als je het teamkampioenschap wint, is dat bijna mooier dan het individuele kampioenschap omdat het iets is wat je als collectief neerzet, met een grote groep mensen.”

“Wij [coureurs] zijn dan misschien wel degenen die op het podium staan, wij zijn niet verheven boven de rest. We zijn allemaal elkaars gelijken en vormen allemaal een onderdeel van de ketting”, aldus Hamilton. “Het is ook mooi om iedereen zo blij te zien als we de constructeurstitel winnen. Als we straks ons kerstfeest hebben [in de fabriek van het Mercedes Formule 1-team] en we het met iedereen gaan vieren, dan weet iedereen dat hij of zij een bijzondere prestatie heeft geleverd en iets heeft neergezet wat niemand eerder is gelukt. Het is cool om daar onderdeel van te zijn. Als ik morgen zou stoppen, dan is dit nog steeds iets wat ik voor de rest van mijn leven met deze grote groep mensen zal delen.”

Met nog vier races te gaan heeft Hamilton een voorsprong van 85 punten op teamgenoot Valtteri Bottas, sinds zondag de enige andere coureur die mathematisch gezien nog kans heeft op de titel. Hamilton is volgende week in Turkije kampioen als hij in de race voor Bottas finisht. De Fin moet ondertussen minimaal acht punten meer scoren dan de Brit om zijn titelkansen levend te houden.