De afgelopen maanden werden de geluiden steeds luider dat Valtteri Bottas na 2021 het veld zou moeten ruimen bij Mercedes. Maandag volgde daarvan de bevestiging: de uit Nastola afkomstige coureur heeft een meerjarige deal gesloten met Alfa Romeo, waar hij landgenoot Kimi Raikkonen gaat vervangen per 2022. Daarmee komt een van de meest succesvolle samenwerkingen in de geschiedenis van de Formule 1 ten einde. Sinds Bottas begin 2017 naar Mercedes kwam, wist het team ieder jaar beide kampioenschappen te winnen. Ook dit jaar is het Duitse fabrieksteam nog in de race voor beide wereldtitels. Dat zou dan de vijfde opeenvolgende dubbelslag worden voor Lewis Hamilton en Bottas als teamgenoten.

In de afgelopen jaren heeft Hamilton zich vaak lovend uitgelaten over Bottas. De zevenvoudig wereldkampioen gaf te kennen dat hij graag met de Fin samenwerkt en ook liet hij regelmatig doorschemeren dat hij hem graag langer als teamgenoot zou hebben. Na de aankondiging van diens vertrek heeft Hamilton via Instagram gereageerd. In dat bericht kreeg Bottas mooie complimenten toegezwaaid: “Ik ben enorm trots dat ik de laatste vijf jaar met Valtteri Bottas heb gewerkt. Samen zijn we onderdeel geweest van een team dat vier opeenvolgende constructeurtitels heeft gewonnen. Ook hebben we elkaar gemotiveerd om zowel bij hoogte- als dieptepunten te blijven pushen”, schrijft Hamilton.

In zijn Formule 1-carrière reed Hamilton al naast wereldkampioenen Fernando Alonso, Jenson Button en Nico Rosberg. Hoewel Bottas qua erelijst niet kan tippen aan die rijders, heeft Hamilton toch een enorm compliment voor hem in petto. “Hij is de beste teamgenoot met wie ik heb mogen werken. Je snelheid en standvastigheid zijn enorm indrukwekkend, maar je springt er vooral bovenuit om de persoon die je bent. Je bent grootser dan je zelf weet. Ik weet dat je een mooie toekomst voor je hebt. Dank je wel, Valtteri, voor al je steun en geweldige bijdragen aan dit team. Je gaat gemist worden. Ik wens je het allerbeste voor je toekomstige avonturen, maar laten we eerst sterk eindigen en de achtste titel voor het team binnenhalen.”

"Niet het gevoel dat ik nog iets moet bewijzen"

Het vertrek van Bottas maakt de weg vrij voor Mercedes om George Russell naar de hoofdmacht te promoveren. Een officiële bevestiging laat nog op zich wachten, maar alom wordt aangenomen dat de Williams-coureur het zitje naast Hamilton krijgt. Bang voor die uitdaging is de regerend wereldkampioen niet: “Ik heb geweldige coureurs als teamgenoot gehad. Ik reed als debutant naast Fernando, dus ik heb niet het gevoel dat ik nog iets moet bewijzen”, zei hij afgelopen weekend bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. “Ik bevind me op een ander punt in mijn carrière. Ik zie graag hoe jonge talenten boven komen drijven. Er zullen dingen zijn die we van elkaar kunnen leren. Het is belangrijk dat er altijd respect is en communicatie speelt daar een centrale rol in.”