Officieel: Bottas tekent meerjarig contract bij Alfa Romeo

De negenvoudig Grand Prix-winnaar vertrekt aan het einde van dit seizoen dus bij het Formule 1-team van Mercedes, dat naar verwachting later deze week de komst van George Russell bevestigd. Dat de Brit volgend jaar de stap maakt naar de Duitse fabrieksformatie, hangt al een tijdje in de lucht.

Valtteri Bottas werd aanvankelijk gelinkt aan Williams, waar hij eerder vier seizoenen heeft doorgebracht, maar na de aankondiging dat Kimi Raikkonen na dit seizoen een punt zet achter zijn Formule 1-carrière, is Alfa Romeo in beeld gekomen als de meest waarschijnlijke volgende bestemming van de coureur uit Nastola. Nu is duidelijk dat Bottas een nieuw avontuur bij Alfa Romeo inderdaad heeft verkozen boven een terugkeer naar Williams en daarmee een ’seat swap’ met Russell.

“Een nieuw hoofdstuk in mijn racecarrière staat op het punt om te beginnen”, reageert Bottas. “Ik ben erg opgetogen dat ik vanaf 2022 voor Alfa Romeo zal rijden en daar aan een nieuwe uitdaging kan beginnen. Alfa Romeo is een iconisch merk dat geen nadere introductie behoeft. Ze hebben een paar geweldige bladzijden in de Formule 1-historie geschreven. Het is een eer om dit merk te mogen vertegenwoordigen.”

Bottas heeft goede hoop dat Alfa Romeo de komende jaren stappen naar voren kan maken. “De organisatie in Hinwil heeft duidelijk potentie. Ik kijk ernaar uit om het team te helpen om naar voren te komen op de grid. De nieuwe reglementen voor 2022 bieden het team een goede kans om een sprong te maken”, meent Bottas. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat het team in mij toont en kan niet wachten om ze te belonen voor dat vertrouwen. Ik ben hongeriger dan ooit als het gaat om het behalen van goede resultaten en, mettertijd, overwinningen.”

Bij Alfa Romeo wordt Bottas herenigd met Frederic Vasseur. De Fin reed vóór de Formule 1 namelijk voor ART in de Formule 3 en GP3. In die laatste klasse werd hij kampioen met de Franse equipe. “Ik ken Fred goed en kijk ernaar uit om de rest van het team waarmee ik ga werken, te leren kennen en een net zo’n sterke band met ze op te bouwen als ik heb met de mensen bij Mercedes.”

Bottas is momenteel bezig aan zijn vijfde jaar bij Mercedes. In die periode won hij negen races, pakte hij zeventien pole-positions en reed hij zeventien keer de snelste raceronde. De afgelopen twee seizoenen eindigde hij achter teamgenoot Lewis Hamilton als tweede in het kampioenschap. Bottas: “Ik ben trots op wat ik bereikt heb bij het team uit Brackley en ben volledig gefocust om mijn werk daar zo goed mogelijk af te ronden, aangezien we opnieuw voor het kampioenschap aan het vechten zijn. Maar ik heb ook zin in de nieuwe uitdaging die na dit seizoen op me wacht.”

'De juiste man'

Vasseur is blij dat hij met Bottas volgend jaar opnieuw over een rijder beschikt die gepokt en gemazeld is in de koningsklasse. “Ik heet Valtteri van harte welkom in het team. We kijken uit naar onze tijd samen”, zegt de Fransman. “Met zijn komst verzekeren we ons van een geweldige team player en een coureur die weet hoe het is om aan de voorkant van het veld te rijden. Valtteri maakt nu nog deel uit van een team dat geschiedenis heeft geschreven en heeft in die hoedanigheid vier constructeurstitels op zijn naam staan. Hij is de juiste man om Alfa Romeo richting de voorkant van de grid te helpen. We kennen elkaar nog van toen we succesvol met elkaar samenwerkten in de F3 en GP3. Zijn talent en vaardigheid waren toen al duidelijk en zijn sindsdien alleen maar gegroeid.”

Bottas heeft meermaals laten weten graag een meerjarige overeenkomst te willen, om wat meer vastigheid te hebben. Die heeft hij bij Alfa Romeo nu gekregen. Vasseur: “Deze meerjarige deal geeft zowel Valtteri als het team de stabiliteit die nodig is om een project op te bouwen in wat een cruciale tijd is in de Formule 1. We zijn benieuwd wat de toekomst voor ons in petto heeft.”

Wie volgend jaar de teamgenoot van Bottas is bij Alfa Romeo, is nog niet bekend. Vasseur gaf afgelopen weekend bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort nog eens aan geen haast te hebben met het vastleggen van de tweede rijder. Hoewel Ferrari niet langer bepaalt wie er in het tweede zitje plaatsneemt, wordt Antonio Giovinazzi nog steeds als een voorname gegadigde gezien voor 2022, aangezien een langer verblijf van de Italiaan de formatie enige continuïteit zou bieden. Nyck de Vries en Alexander Albon zouden ook in beeld zijn bij Alfa Romeo, al worden zij ook genoemd als mogelijke opvolgers van Russell bij Williams.