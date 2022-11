Hamilton ziet Vettel wel terugkeren in Formule 1

Dit weekend sluit Sebastian Vettel een belangrijk hoofdstuk van zijn leven af. De Duitser neemt afscheid van de Formule 1, na een glinsterende carrière van vijftien jaar vol met memorabele momenten. Zijn avontuur begon tijdens de GP van Amerika in 2007, bij het team van BMW Sauber. Vier rijderskampioenschappen en 298 races later begint Vettel aan zijn laatste Grand Prix, op de plek waar hij in 2010 zijn eerste wereldtitel binnensleepte.

Volgens de 35-jarige coureur is het tijd om de Formule 1 gedag te zeggen, zodat hij meer tijd kan doorbrengen met zijn familie. Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi vertelt Lewis Hamilton dat het niet gegarandeerd is dat dit het laatste kunstje is van zijn collega. “Ik zat erover na te denken en dacht: de meeste coureurs komen weer terug”, vertelt Hamilton. “Ik denk dat hij ook een comeback zal maken. Formule 1 heeft een bepaald soort aantrekkingskracht, het zuigt iemand gewoon terug de sport in.”

Alonso als voorbeeld

Een goed voorbeeld van een wereldkampioen die na een pauze weer terugkwam, is Fernando Alonso. De Spaanse coureur werd in 2018 uitgezwaaid bij het team van McLaren, maar maakte in 2021 een comeback bij Alpine. De tweevoudig wereldkampioen denkt echter dat de omstandigheden rondom zijn afscheid anders waren. “Ik weet niet precies hoe hij erin staat. Mijn afscheid daarentegen was geen écht afscheid. Op de voorvleugel van de auto stond zelfs “tot later” geschreven, dus iedereen wist dat ik terug zou komen. Met de nieuwe opkomende reglementen had ik ook de motivatie om terug te komen.” Naast Alonso maakten ook Michael Schumacher en Kimi Raikkonen een soortgelijke comeback in de sport.

Vettel zelf houdt zijn opties voor een mogelijk vervolg aan zijn racecarrière open, maar benadrukt dat hij de komende tijd in ieder geval een stap terug zal doen om meer te genieten van het leven buiten de racerij. “Uiteraard kijk ik een beetje rond, maar voorlopig heb ik daar nog geen definitief antwoord op”, vertelt Vettel over zijn toekomst. “Ik kijk er naar uit om de komende tijd juist helemaal niks te doen. Ik heb ook andere ideeën buiten de racerij. Het is moeilijk om in te schatten hoe erg ik het ga missen, omdat ik dit mijn hele leven heb gedaan. Als ik het na een tijd nog altijd mis, kunnen we altijd kijken wat mogelijk is. Ik heb rally bijvoorbeeld altijd erg interessant gevonden, maar dat zou een flinke transitie zijn. Ik weet het simpelweg gewoon nog niet”, concludeert de Duitser.