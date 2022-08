Hamilton blikt terug op Abu Dhabi 2021: "Ik was vol ongeloof"

De 2021-editie van de Grand Prix in Abu Dhabi gaat de boeken in als één van de meest controversiële races in de historie van de Formule 1. Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Red Bull Racing-rivaal Max Verstappen begonnen met een gelijk puntenaantal aan de seizoensfinale. Al vrij vroeg in de race leek het de kant van Hamilton op te vallen en was een achtste wereldtitel in de maak, maar de crash van Williams-coureur Nicholas Latifi in de slotfase zette alles op zijn kop. Hamilton bleef buiten, terwijl Verstappen naar softs wisselde. Vervolgens besloot wedstrijdleider Michael Masi de achterblijvers tussen het tweetal uit te halen, wat resulteerde in een sprintrace van een rondje. "Je ziet de dingen voor je neus ontvouwen. Mijn grootste angst werd werkelijkheid. Ik dacht: 'Ze kunnen me dit niet op deze manier ontnemen. Dat kan niet en gaat niet gebeuren. Absoluut niet'", blikt Hamilton terug op die bewuste zondag tegenover Vanity Fair.

Vanwege het bandenvoordeel waagde Verstappen met succes een aanval. Hamilton probeerde nog terug te slaan, maar moest de Red Bull-coureur laten gaan. Eenmaal terug in de pits kon Hamilton niet geloven wat er zojuist was gebeurd. "Ik weet niet of ik dat gevoel onder woorden kan brengen", gaat hij verder. "Ik herinner me dat ik vol ongeloof daar zat. Daarna realiseerde ik me dat ik mijn riemen moest losmaken en uit de auto moest klimmen. Ik moest de kracht vinden, maar die had ik niet. Het was een van de moeilijkste momenten die ik in lange, lange tijd had meegemaakt."

Op de vraag of hij zich bedrogen voelde, antwoordt Hamilton. "Ik wist wat er gebeurd was. Ik wist welke beslissingen er waren genomen en waarom. Ik wist dat er niets klopte." Nadat Hamilton uit de wagen was geklommen stond vader Anthony Hamilton zijn zoon op te wachten. "Hij omhelsde me en zei zoiets van: 'Ik wil dat je weet hoe trots ik op je ben'." Volgens Hamilton was dat een van de meeste diepgaande momenten ooit. "Vooral omdat ik ben opgegroeid zonder dat ik dit vaak voelde."