Lando Norris veroverde net na de start meteen de leiding en reed een uitmuntende pace in de eerste stint. Het duurde vrij lang voordat de Brit deze verloor, maar dat dat moment zou komen stond eigenlijk al vast. "Ik kon de boel aan de leiding onder controle houden, maar het was uiteindelijk niet genoeg", trapt de McLaren-coureur af tegenover Jenson Button. "Ik ben wel blij. Het was van mijn kant een goede race. We kenden onze tekortkomingen en waar we last van zouden gaan krijgen, zoals de bandenslijtage. De snelheid in de eerste tien ronden, in de eerste stint, was sterk. Ik hield het alleen niet vol. We komen er wel. We boeken elk weekend progressie, maar we moeten nog wat stappen maken."

Max Verstappen kwam uiteindelijk langszij in de elfde bocht. Heel hard besloot Norris niet te verdedigen. Hij haakte even aan, maar moest de drievoudig wereldkampioen daarna laten gaan. Lewis Hamilton kreeg het zwaarder te verduren. Norris besloot niet zomaar zijn tweede plek af te staan aan zijn landgenoot, maar niet lang daarna was ook de Mercedes-coureur aan de man uit Bristol voorbij. Norris schiet in de lach als Button vraagt naar de wijze waarop hij verdedigde. Het ging er namelijk bijzonder fel aan toe.

"Ik probeerde het gewoon", vervolgt hij. "Maar mijn banden waren niet meer op orde. Je zag daarna ook dat hij heel snel wegreed. Ik dacht voortdurend aan mijn eigen race en deed mijn uiterste best. Ik moest pushen, maar het was best lastig. Een koelere baan had in ieder geval beter bij ons gepast, maar helaas was dat niet het geval. Ik ben wel content met alles. Het team leverde geweldig werk. Het feit dat we het podium hebben gehaald was niet iets waar we vooraf op gerekend hadden."

Video: Norris verdedigt hard ten opzichte van Hamilton