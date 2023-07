Norris grapt na mislopen pole voor thuisrace: "Verstappen verpest alles"

McLaren begon allesbehalve sterk aan het seizoen 2023, maar het team wist van tevoren ook al dat de MCL60 niet aan de wensen voldeed. Alle hoop was gevestigd op de updates die dit seizoen zouden komen, met name het grotere updatepakket voor de GP van Oostenrijk. Daar bleek de Britse renstal al een stap vooruit te hebben gezet, maar op Silverstone is bevestigd dat het team weer vooraan kan meedoen. Lando Norris en Oscar Piastri waren continu bovenaan te vinden in de eerste twee kwalificatiesessies en bereikten allebei Q3. In die laatste sessie leek het team te stunten, aangezien Norris de pole-position van Max Verstappen afsnoepte. Toch had de Nederlandse tweevoudig wereldkampioen een weerwoord en was hij snel genoeg voor de pole-position, maar desondanks blijft McLaren met de tweede plaats voor Norris en derde plaats voor Piastri de grote verrassing in Groot-Brittannië.

Het verschil was bovendien niet eens zo groot: Verstappen had slechts twee tienden van een seconde meer over in zijn RB19. "Het zat dicht bij elkaar", blikt Norris terug op de kwalificatie. "Ik was P1 in Q1 en volgens mij P1 in Q2. Het is behoorlijk krankzinnig dat we twee tienden van P1 af zaten in Q3. Mijn laatste ronde was een goede." In zijn inlap klonk Norris duidelijk blij op de boordradio. Hij vroeg zelfs of McLaren-CEO Zak Brown, aanwezig op de pitmuur, tevreden was met het resultaat. "Ik kon hem op de radio horen, dat was het beste ooit. Het is geweldig voor mezelf, maar ook gewoon voor ons allebei. De tweede en derde plaats is best fantastisch voor het gehele team."

Norris had uiteraard graag op pole-position gestaan, maar lijkt het ook wel te accepteren dat hij van de tweede plaats aan zijn thuisrace begint. Hij kan namelijk ook nog wel een grappen over het mislopen van de pole-position. "Het is altijd Max, hij verpest altijd alles voor iedereen", zegt de Brit, knipogend naar de Nederlander met wie hij goed overweg kan. "Ik ben erg blij, het was een heel speciale dag voor ons. Ik kijk uit naar morgen."

Norris is zeer te spreken over de stap die McLaren vooruit heeft gezet. "Dit maakt alles goed", stelt de thuisheld, die ook nog wijst naar de speciale livery die het team voor dit weekend heeft. "We hadden vandaag een beter resultaat kunnen hebben, afgezien van Max weer, hij verpest alles. Maar de rest was behoorlijk geweldig. Ik wil iedereen dus hartelijk bedanken", aldus de coureur uit Bristol.

Video: Norris en Piastri zorgen in kwalificatie op Silverstone voor feest bij McLaren