In Oostenrijk zal deel één van een groot updatepakket op de auto’s van Lando Norris en Oscar Piastri geschroefd worden. In Azerbeidjan werd er al een gereviseerde vloer en achtervleugel meegenomen die eigenlijk bedoeld waren voor de oorspronkelijke versie van de MCL60. Zodoende hoopt men bij McLaren de komende races het tij te keren. Het Britse team scoorde in de eerste acht races slechts zeventien punten en staat daarmee op de zesde plaats. De achtvoudig constructeurskampioen scoorde vorig jaar in hetzelfde tijdsbestek 65 punten.

Teambaas Andrea Stella liet optekenen dat bijna ieder aerodynamisch onderdeel er anders uit zal komen te zien. Norris kijkt uit naar Oostenrijk, wat de eerste van de drie races zal zijn waar nieuwe updates meegenomen worden. “Er is een hoop werk in gestoken. Ik denk dat we tot nu toe erg geduldig zijn geweest met wat we hebben. We zijn tegelijkertijd met veel andere zaken bezig geweest. We hebben sinds het begin van het jaar niet veel pure rondetijd gevonden. Natuurlijk hadden we een nieuwe vloer in Baku, maar dat was meer voor de filosofie dan absolute performance. Maar alles samen laten komen, al het werk dat we erin hebben gestoken – ik denk dat we het goed gedaan hebben met wat we hadden. We hebben het beste gemaakt van de kansen die we kregen. Misschien dat we één of twee keer misgrepen, maar dat is het wel.”

Norris vertelt wat de potentie van de nieuwe upgrades zijn: “Ze zijn nog niet losgelaten op het circuit. Ik heb er vertrouwen in dat het een stap voorwaarts zal zijn. Maar hoe groot die stap is, dat blijft de vraag. Ik wil dus niet te enthousiast worden, zoals ik dat nooit doe! Er is veel werk ingestoken, dus ik ben blij om te zien waartoe wij in staat zijn”, vertelt de 23-jarige coureur.

Top vier is het doel

Zijn teamgenoot Piastri heeft een concreter doel voor ogen en hoopt door middel van de nieuwe updates uit het middenveld te komen, zodat men zich meer kan mengen met de top vier-teams. De talentvolle Australiër kijkt ook uit naar een reeks traditionele circuits die hij goed kent vanuit de opstapklasses. In tegenstelling tot de Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring en Spa Francorchamps heeft de rookie vooral nog maar gereden op stratencircuits. “Daar ben ik allemaal al meerdere keren geweest”, vertelt hij. “Hoewel Barcelona ook zo’n circuit was, en daar was onze pace niet goed. Het is dus geen zekerheid dat het beter zal zijn, maar het is voor mij wel wat fijner dat ik deze circuits ken. Zoals ik in Barcelona al zei, zal dit aan de andere kant ook voor alle andere coureurs gelden.”

Hoewel de 22-jarige coureur het circuit in Oostenrijk al goed kent, zal hij door het sprintformat van dit weekend extra goed uit de startblokken moeten komen. De teams krijgen slechts één vrije training voordat men alweer de eerste kwalificatiereeks ingaat. “Dat zal lastig worden. Gelukkig is iedereen hier al vaker geweest. Het zijn ook minder bochten en de muren staan wat verder van de baan.”