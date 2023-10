Stroll komt goed weg: Na aanbieden excuses geen straf voor duwincident Qatar

Niet de prestaties van Aston Martin-man Lance Stroll van op de baan vielen in Qatar op, maar juist wat er naast de baan gebeurde zorgde voor aandacht. De Canadees duwde zijn fysio Henry Howe in de pitbox na zijn mislukte kwalificatie uit frustratie, wat voor veel verontwaardiging in de Formule 1-wereld zorgde. De FIA maakte woensdag bekend dat er een onderzoek gestart werd naar dit incident, maar nadat de coureur zijn excuses aangeboden heeft aan de FIA is de zaak gesloten.

"We kunnen bevestigen dat de FIA Compliance Officer van Lance Stroll excuses heeft ontvangen voor zijn acties tijdens de 2023 FIA Formule 1 Grand Prix van Qatar", leest een verklaring vanuit de autosportfederatie. Vanwege het excuus heeft de FIA besloten om ook het onderzoek verder te staken en Stroll geen straf op te leggen. "De Compliance Officer heeft de excuses ontvangen en heeft [daarom] een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld. Lance wordt daarin herinnerd dat hij een verantwoordelijkheid heeft om als deelnemer zich aan de FIA Code of Ethics en andere FIA ethische en handelingsrichtlijnen, te vinden in de sportieve reglementen, te houden." Ook waarschuwt het overkoepelende orgaan dat er in geval van soortgelijke acties altijd ingegrepen wordt. "De FIA behoudt een zero tolerance beleid tegen misdragingen en veroordeeld alles wat kan leiden tot fysiek lastigvallen."

Het is opmerkelijk dat Stroll toch besloten heeft om ook richting de FIA door het stof te gaan, want eerder maakte hij al bekend dat na een gesprek met Howe de lucht tussen hem en zijn fysio geklaard is en wat hem betreft de kous af was. Het verbaasde de zoon de teameigenaar ook dat er zoveel commotie was over het incident. Aston Martin-teambaas Mike Krack nam het voor zijn pupil op, de Luxemburger verklaarde dat we te snel oordelen over wat de coureurs doen in hun frustraties en eiste dat de buitenwereld meer respect moet opbrengen voor de coureurs hun acties. "We moeten meer respect hebben voor de coureurs en topsporters in het algemeen", verklaarde de teambaas in Qatar.

Bekijk hier nog één keer de beelden van het duwincident tussen Stroll en zijn fysio in Qatar