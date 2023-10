Lance Stroll heeft sinds dit Formule 1-seizoen Fernando Alonso als teamgenoot bij Aston Martin. De Spanjaard reeg met name begin dit jaar de podiums aaneen, terwijl Stroll meer achterin de top-tien vocht. Hoewel de AMR23 niet meer in staat om consistent het ereschavot te halen, is Alonso wel nog de betere van het tweetal. In Qatar liepen de frustraties door een vroege exit in Q1 zo hoog op bij de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll, dat hij zijn fysio aan de kant duwde en nadien bijzonder kort van stof was in de interviews. Zit de 24-jarige coureur momenteel in een negatieve spiraal?

"Nee, ik denk het niet. Het stapelt zich op. Je levert onder je eigen verwachtingen. Op een gegeven moment komt frustratie om de hoek kijken. Ik zei eerder: we zien ook geregeld dat een voetballer van het veld wordt gehaald en hij geen high five aan de coach geeft of juist met zijn shirt of bidon gooit", vertelt teambaas Mike Krack, die graag ziet dat F1-coureurs pas later na een sessie de media te woord staan. "Om eerlijk te zijn probeer ik een mediasessie altijd uit te stellen, zodat coureurs al wat adrenaline kunnen kwijtraken. Wij hebben aan de pitmuur misschien wel tien of twintig keer minder adrenaline dan een coureur heeft. Maar zij krijgen meteen een microfoon onder de neus."

De Luxemburger vindt dat men voorzichtig moet omspringen met de emoties van de rijders. "Maar we willen het zien, want dan hebben we iets om over te praten", gaat hij verder. "Ik denk dat het niet handig is om meteen met tien mensen in een gekoelde ruimte te zitten, die zeggen dat je dit en dit niet had moeten of kunnen doen. Ik denk dat we meer respect moeten hebben voor de coureurs en de topsporters in het algemeen. Dat vind ik."

In het geval van Stroll kwam er echter geen journalist aan te pas. Het was zijn fysio die hem vertelde naar de weegschaal te gaan, zoals het reglement voorschrijft. De Canadees liep echter door en werd er opnieuw op aangesproken. Ditmaal duwde hij zijn collega weg, iets dat tot veel verontwaardiging leidde op social media. De Aston Martin-coureur liet zondag al weten het weer te hebben bijgelegd met zijn fysio. Krack oordeelt als volgt over het incident: "Is het wel goed om met bidons te gooien? Dat zijn wel de discussies. Van buitenaf is het makkelijk om je mening te hebben. We oordelen te snel."

Video: Stroll duwt fysio aan de kant na frustrerende kwalificatie in Qatar