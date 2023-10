Stroll over duwincident F1 Qatar: Alles goed tussen mij en fysio

Het was een bizar gezicht tijdens de Formule 1-kwalificatie in Qatar. Aston Martin-coureur Lance Stroll vloog er tijdens Q1 met een zeventiende tijd al uit en kan daarmee punten al bijna uit zijn hoofd zetten. Toen zijn fysio Henry Howe hem in de pitbox tegen wilde houden duwde Stroll Howe flink aan de kant, iets wat hem op veel kritiek kwam te staan. Gevraagd door Motorsport.com of er al over het incident is gesproken vertelt Stroll dat de kou uit de lucht is. "Het is goed tussen ons", verklaart de 24-jarige coureur.

Stroll was verbaasd dat dit incident zoveel commotie veroorzaakte, de coureur zit bijvoorbeeld zelf nauwelijks op social media en was niet op de hoogte van alles wat er zich daar afspeelde. Bij het doorvragen over de situatie probeerde de communicatieafdeling van Aston Martin nog in te grijpen, maar de rijder zelf wilde gerust nadere uitleg geven. "Het is echt goed tussen ons, we zijn broeders van elkaar", vertelt de Aston Martin-man. "We gaan samen door de frustraties heen, maar ook als het goed gaat staan we zij aan zij." De zoon van de teameigenaar vertelt ook dat het duwmoment te danken is aan de moeizame serie die neergezet is, waardoor de emoties wel eens hoog op kunnen lopen: "We zitten in een dal en het wordt maar niet beter. Iedereen om me heen voelt de frustraties. Ik bedoel, we willen beter worden en het beter doen, maar we zitten momenteel in een gevecht."

Het incident doet denken aan het geruzie tussen Esteban Ocon en Max Verstappen in Brazilië 2018. Verstappen werd daar in leidende positie geraakt door de op een ronde gezette Ocon en zag daarmee zijn zege als sneeuw voor de zon verdwijnen. Verstappen werd na het incident bestraft en werd naar een Formule E-wedstrijd gestuurd om bij de stewards mee te kijken als 'straf'. De kans is echter klein dat de FIA hier ook een dergelijke afstraffing voor gaat opleggen. Bij navraag door Motorsport.com of de autosportfederatie nog wel wat met het incident gaat doen, worden de kaken stevig op elkaar gehouden.

Bekijk hier het bizarre incident tussen de gefrustreerde Stroll en zijn fysio