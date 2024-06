In de derde vrije training waren er twee verschillende incidenten maar beide wel met een soortgelijk verhaal. Eerst had Lance Stroll het aan de stok met Lewis Hamilton in bocht 5. De Aston Martin-coureur werd gehinderd door de Mercedes-coureur, maar liet vervolgens blijken dat hij die actie niet kon waarderen door zijn auto wijd te laten lopen met licht contact tussen de twee auto's tot gevolg.

Na de vrije training hebben de stewards zich over dit voorval gebogen en het uiteindelijke oordeel is dat een reprimande voor Stroll volstaat. In een document laten de stewards weten dat Stroll heeft aangegeven dat hij gehinderd werd door Hamilton. "Dat maakte hem van streek", valt in de verklaring van de stewards te lezen. "Hij gaf toe dat hij zijn ongenoegen aan de andere coureur wilde uiten door bij het uitkomen van de bocht aan de kant te gaan. Beide auto's maakten licht contact dat onopzettelijk was. De stewards beschouwen de beweging van Stroll, hoewel niet gevaarlijk, als onvoorspelbaar en geven daarom een reprimande in lijn met vorige gevallen."

Bekijk: GP Spanje VT3: Botsing Stroll en Hamilton

Later in de training vond er een soortgelijk incident plaats tussen Charles Leclerc en Lando Norris. Ook daar begon de ellende in bocht 5, want daar had Leclerc het gevoel dat Norris hem in de weg zat. Norris dook naar links om alsnog ruimte te laten, maar Leclerc wilde net als Stroll zijn ongenoegen laten blijken en stuurde ook naar links. Ook daar was er contact tussen de twee auto's, waarbij Norris melding maakte van schade aan zijn voorvleugel. De stewards hebben ook dit incident nader onderzocht en naar uitleg van beide coureurs geluisterd. Het oordeel luidt hetzelfde: een reprimande voor Leclerc.

"Leclerc stelde dat hij door Norris werd gehinderd in bocht 5 en dat maakte hem van streek", leggen de stewards in een document uit. "Hij moest zijn vliegende ronde afbreken en gaf toe dat, hoewel hij van de lijn wilde gaan voor bocht 7, hij de positie van zijn auto verkeerd inschatte en licht contact maakte. Ongeacht eventuele opzet beschouwen de stewards de beweging van Leclerc, hoewel deze niet gevaarlijk was, als onvoorspelbaar en geven daarom een reprimande in lijn met voorgaande gevallen."

Voor beide coureurs is dit de eerste reprimande die valt onder de categorie 'driving reprimand'. Coureurs mogen daar per seizoen maximaal vier van krijgen, een vijfde reprimande gaat gepaard met een gridstraf van tien plaatsen.

