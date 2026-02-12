Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein I

Stroll noemt Adrian Newey een kunstenaar: "Unieke manier van denken"

Lance Stroll is diep onder de indruk van Adrian Newey. De Aston Martin-coureur noemt de topontwerper een kunstenaar met een unieke manier van denken en een geheel eigen werkwijze.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Na lange tijd werkzaam te zijn geweest bij Red Bull Racing nam Adrian Newey vorig jaar afscheid van het team uit Milton Keynes om bij Aston Martin aan een nieuw avontuur te beginnen. De Honda-aangedreven AMR26 is de eerste Aston Martin Formule 1-auto die van zijn hand komt. Met deze bolide hoopt de formatie uit Silverstone een stap richting de voorkant van het veld te kunnen zetten.

Lees ook:

"Adrian heeft zelf gezegd dat hij op alle vlakken de limiet heeft opgezocht en alles zo agressief mogelijk heeft gemaakt", laat Lance Stroll onder meer aan Motorsport.com weten. "Esthetisch gezien ziet de auto er heel mooi uit, maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de snelste auto er het best uitziet."

De Canadees is erg enthousiast over de samenwerking met Newey. Wat hem vooral fascineert, is de manier waarop Newey denkt en werkt. Binnen het team wordt gesproken over een bijna mythische focus, waarbij collega’s hem liever niet te storen als hij alleen in zijn kantoor volledig geconcentreerd aan het werk is. "Het is enorm inspirerend om met hem te werken en gesprekken te voeren over de auto, de sterke en zwakke punten van de wagen en wat de auto nodig heeft", geeft Stroll aan. "Hij kijkt er haast als een coureur naar, als het gaat om wat een goede auto echt goed maakt."

Volgens Stroll is dat iets wat hij niet eerder in de Formule 1 heeft meegemaakt. "Er lopen niet veel Adrians rond in de paddock", zegt hij met een lach. "Zijn palmares spreekt voor zich. Hij is een kunstenaar. Als je met hem praat over de balans van de auto, zie je dat hij in zijn hoofd al voor zich heeft wat hij aerodynamisch moet veranderen om het gedrag van de auto aan te passen. Dat is een heel unieke manier van denken en werken." Juist die wisselwerking tussen coureur en ontwerper maakt de samenwerking zo bijzonder, benadrukt Stroll.

Hoewel de verwachtingen voor 2026 hooggespannen zijn, temperde Stroll het optimisme enigszins door te wijzen op het feit dat het team nog maar aan het begin staat van de samenwerking met Newey en ook motorleverancier Honda. Tegelijkertijd bieden de ingrijpende reglementswijzigingen voor dit jaar volgens hem grote kansen. "Het is voor iedereen een nieuw begin", aldus Stroll. "Maar we hebben ook veel te leren. Zo hebben we voor het eerst onze eigen versnellingsbak gebouwd en werken we met Newey onder een nieuw leiderschap." Gevraagd naar de doelstelling voor 2026 blijft hij dan ook realistisch: "We willen zo competitief mogelijk in Melbourne aankomen, maar het wordt een lang seizoen. En uiteindelijk draait het allemaal om hoe snel iedereen de auto verder weet te ontwikkelen."

Lees ook:

