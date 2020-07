Brawn: Kans bestaat dat F1-kwalificatie doorgaat op zaterdag

Op vrijdag werd al verwacht dat het zaterdag hard zou gaan regenen op en rond de Red Bull Ring en zaterdagochtend gingen de hemelsluizen inderdaad open. De Formule 3-race werd halverwege gestopt vanwege de zware regenval, terwijl de start van de derde vrije training van de F1 in eerste instantie tot nader order uitgesteld werd. Na 45 minuten wachten werd echter besloten om de oefensessie geheel te schrappen. De kwalificatie staat gepland voor 15.00 uur, maar het is nog maar de vraag of er dan wél gereden kan worden.

Op basis van de weersverwachting kan Ross Brawn niet uitsluiten dat er later vandaag gewoon gekwalificeerd wordt, maar hij verwacht dat de kwalificatie uitgesteld wordt tot zondagochtend. “Oostenrijk is qua weer altijd een uitdagend circuit. We zijn hier eerder geweest met dergelijke omstandigheden”, zei Brawn. “Er komt nu een groot regenfront voorbij, dat zich langzaam maar wel voorspelbaar beweegt. Er is een kans dat we misschien aan het eind van de dag nog wat actie gaan zien, maar morgen ziet er in ieder geval prima uit.”

Kwalificatie waarschijnlijk ook uitgesteld

FIA-wedstrijdleider Michael Masi vertelde dat de kwalificatie zaterdag waarschijnlijk niet op de geplande tijd gaat beginnen, maar dat de condities doorlopend geëvalueerd worden en dat er waarschijnlijk uitstel volgt. Momenteel kan de medische helikopter niet opstijgen vanwege het slechte weer, terwijl het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Graz via de weg een uur rijden is. “We wachten af zodra de kwalificatie komt en evalueren de weersomstandigheden op dat moment”, vertelde Masi aan Sky Sports F1.

“Als de omstandigheden vergelijkbaar zijn met nu, stellen we de start van de kwalificatie uit en blijven we de situatie evalueren. Van wat we zien in de voorspellingen is het waarschijnlijk dat het blijft [regenen], maar we moeten in de loop van de dag een beoordeling maken. Als we [vandaag] de hele dag niet kunnen rijden, dan hebben we een opzet voor het schema van morgen waaraan we werken. We willen in dat geval morgenochtend kwalificeren , dus dat is op zich niet anders dan het besluit in Japan vorig jaar. Ook sturen we een veranderde set procedures over wat de teams vanavond wel en niet mogen doen.”

Masi informeerde de teams op vrijdag al dat de kans groot was dat er op zaterdag niet gereden kan worden vanwege de regen. Dit kan er in het uiterste geval toe leiden dat de resultaten van de tweede vrije training de startopstelling voor de race bepalen. Dat leidde vrijdag tot een drukke tweede oefensessie, waarin Max Verstappen de snelste tijd reed.

Brawn vertelde tijdens de afgelaste derde vrije training al dat uitstel van de kwalificatie naar zondagochtend zou betekenen dat de sprintrace van de Formule 2 niet door kan gaan. “We hebben een schema morgen, wat inhoudt dat we alleen de sprintrace van de F2 en één van de Porsche-races verliezen”, zei Brawn. “We denken dat we morgen alles kunnen inpassen, dus er zal in de ochtend een kwalificatie zijn. Als dat niet lukt, worden de tijden van VT2 relevant, maar ik hoop dat we dat niet nodig hebben. Ik denk dat we ’s ochtends gaan kwalificeren.”