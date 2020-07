Derde vrije training voor GP van Stiermarken definitief afgelast

De weersomstandigheden zijn eigenlijk zoals verwacht in Spielberg. Op vrijdag hield de FIA al rekening met hevige regenval, waardoor de zaterdagse actie in het geding zou kunnen komen. Vanochtend begon men nog wel goede moed aan het programma, maar tijdens de F3-race bleek dat al snel onhaalbaar. De race voor F1-aspiranten werd na twaalf ronden stilgelegd en na enig overleg ook niet meer hervat.

De Formule 1 zou een uurtje later in actie komen voor de derde vrije training, maar ook dat bleek ijdele hoop. De regen hield namelijk aan en de baanomstandigheden werden er alleen maar slechter op. De wedstrijdleiding nam in eerste instantie het besluit om de sessie 'tot nader bericht' uit te stellen. Vervolgens keek men het ruim veertig minuten aan. Maar verbetering kwam er niet en dus zat er niets anders op dan de hele sessie alsnog afblazen. De laatste vrije training van dit weekend is daarmee definitief van de baan en zal ook niet meer worden ingehaald.

Over het al dan niet doorgaan van de kwalificatie, die voor 15.00 uur op het programma staat, heeft de wedstrijdleiding nog geen besluit genomen. Wel is bekend dat de FIA met drie scenario's werkt. Het eerste scenario is kwalificeren op zaterdagmiddag, al lijkt dat met de huidige stand van zaken onhaalbaar. Het tweede en meest waarschijnlijke scenario is dat de kwalificatie wordt verplaatst naar zondagochtend. "Daarvoor ligt al een schema klaar", liet sportief F1-directeur Ross Brawn weten. "In dat geval schrappen we de sprintrace van de Formule 2 en een Porsche Supercup-race." Mocht dat ook niet lukken, dan wordt de uitslag van de tweede training als uitgangspunt genomen en vertrekt Max Verstappen vanaf pole.