De afgelopen twee F1-seizoenen ging de voetbalwedstrijd voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Monaco vanwege corona niet door, maar de traditie wordt weer opgepakt. De wedstrijd wordt voor het goede doel gespeeld en trekt elke keer veel bekende namen. Zo ook dit keer. Niemand minder dan Kimi Raikkonen trekt voor deze gelegenheid zijn voetbalschoenen aan.

De wereldkampioen van 2007 hing vorig jaar zijn F1-helm aan de wilgen en liet weten wellicht nooit meer een stap in de paddock te zetten. Of dat in Monte-Carlo toch gebeurt, is nog maar de vraag. Wel is zeker dat de Fin het voetbalveld van het Stade Louis II op 24 mei gaat betreden.

Samen met onder meer regerend wereldkampioen Max Verstappen, Sebastian Vettel, Sergio Perez en elf anders actieve F1-coureurs vormt Raikkonen het team 'Pilotes de F1'. De voormalig F1-coureur krijgt daarnaast nog steun van Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Nico Hülkenberg, Stoffel Vandoorne, Robert Kubica en Mika Hakkinen. Zij nemen het op tegen het 'Star Team', met onder meer Prins Albert II, Nico Rosberg, oud-voetballer Francesco Totti en Daniil Kvyat.