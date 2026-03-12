Voor Andrea Kimi Antonelli had het Formule 1-seizoen bijna niet beter kunnen beginnen. De jonge Italiaan van Mercedes finishte de Grand Prix van Australië op P2, het vierde podium in zijn nog jonge F1-carrière. Dat hij samen met George Russell (P1) en Charles Leclerc (P3) in Melbourne champagne kon spuiten mag een klein wonder heten. Antonelli had in de laatste vrije training zijn Mercedes W17 volkomen platgereden, maar zijn team wist de auto weer snel op te bouwen voor de kwalificatie. Daarin werd hij achter Russell tweede en op die positie beëindigde hij ook de race.

De auto van Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, na zijn crash Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Dat Antonelli zelf ook niet helemaal ongeschonden uit de crash was gekomen, bleek donderdag in Shanghai. Hij verscheen op het circuit met een bandage om zijn linkerpols. Zelf benadrukte hij dat er "niets ernstigs" aan de hand is. "Maandag na de race in Melbourne hebben we uit voorzorg een scan laten maken om honderd procent zeker te weten dat er geen gevolgen van de crash op zaterdag zijn", legde hij uit.

Uit die scan bleek dat de banden in zijn pols door de impact licht overstrekt waren. Antonelli had zijn handen namelijk niet van het stuur gehaald. "Maar nogmaals: niets ernstigs. Ik ben klaar om weer de baan op te gaan", verzekerde hij de media voor het vizier op het komende raceweekend in China ging.

Macarena-vleugel

Daarin is Mercedes - na het eclatante succes van de 1-2 in Melbourne - opnieuw de grote favoriet, maar de 19-jarige coureur uit Bologna waarschuwt tegelijkertijd voor Ferrari. "We moeten oppassen voor Ferrari. Ze werken extreem hard en zijn op dit moment duidelijk de tweede kracht."

"Dit weekend verwacht ik ook dat ze hun ‘Macarena’-vleugel gebruiken, die tijdens de tests goed leek te werken en hen kan helpen. Je mag ze in de strijd zeker niet afschrijven", aldus Antonelli over zijn landgenoten. Inmiddels heeft Ferrari bekendgemaakt dat het inderdaad die speciale vleugel kan inzetten komend weekend.

"Voor mij persoonlijk is het vooral een geweldige kans om deze auto te rijden", voegde Antonelli afsluitend nog toe. "Je weet dat je voor de overwinning kunt vechten. Er zullen circuits zijn waar het beter gaat en andere waar het lastiger wordt. Maar het belangrijkste is om elk weekend het maximale eruit te halen."