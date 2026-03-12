Ferrari introduceerde het ontwerp al tijdens de tweede wintertest in Bahrein en het werd al snel een veelbesproken onderwerp, vanwege het unieke kenmerk dat de bovenste flap 180 graden kan draaien.

De vleugel maakte zijn debuut op de voorlaatste testdag in Bahrein. Hoewel het toen nog onduidelijk was of het ontwerp permanent gebruikt zou worden, zal het een week na de seizoensopener in Melbourne nu ook in Shanghai worden ingezet.

Gevraagd of hij voordelen heeft gemerkt of lessen heeft getrokken uit het ontwerp, antwoordt Ferrari-coureur Hamilton: "Ik denk niet dat er iets specifieks is. We hebben ongeveer een volledige dag met die vleugel gereden, dus ik denk dat we dat wel hebben gedaan."

"Maar we hebben alle benodigde runs ermee kunnen doen en ik ben het team heel dankbaar, want eigenlijk zou dit pas later in het seizoen komen. Ze hebben enorm hard gewerkt om het te ontwikkelen en hierheen te brengen."

"Voor mij laat dat vooral zien dat het team vecht, dat het team blijft pushen en blijven jagen, en dat er in de fabriek overuren worden gemaakt om upgrades te kunnen brengen. Dat is uiteindelijk waar het in deze sport om draait."

"Ik denk dat ik vorig jaar het volledige potentieel van het team in die modus niet heb kunnen zien, omdat we ons toen al op de auto van dit jaar richtten. En ik weet niet of het een officiële naam heeft. Iemand noemde het 'Macarena', maar ik heb geen idee waarom."

Ontwikkelingstempo

De voordelen van de vleugel zijn onderwerp van discussie, omdat de nieuwe actieve aerodynamische regels veel flexibeler zijn dan de oude, zeer strenge DRS-regels. Voor Ferrari zal de belangrijkste overweging zijn om te bepalen welke twee vleugelhoeken de meeste downforce in de bochten opleveren en hoe tegelijkertijd de luchtweerstand zo veel mogelijk kan worden verminderd.

Toen Hamilton opnieuw naar de voordelen werd gevraagd, bleef hij echter vaag: "Nee, helaas deed het eigenlijk hetzelfde. Je kunt het in de spiegel zien. Dus ik ben benieuwd wat het hier gaat doen."

Dit alles komt wel in een periode waarin Ferrari het seizoen positief is begonnen. Het team eindigde op Albert Park als derde en vierde, achter de twee Mercedessen, waarbij die twee teams duidelijk een voorsprong lijken te hebben op de rest van het veld.

Cruciaal voor de Mercedes-overwinning was de manier waarop het team de kwalificatie domineerde. Ferrari leek op een gegeven moment een bedreiging te vormen, maar doordat het team niet stopte tijdens een virtuele safety car, verspeelde het zijn kansen.

Hamilton stelt dat Mercedes op dit moment beter is, maar de strijd zal beslist worden door ontwikkelingen. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hamilton denkt ook dat zijn voormalige team momenteel een voorsprong heeft door de manier waarop het batterijvermogen beheert onder de nieuwe regels voor 2026, die sterker leunen op elektrische energie.

"Ik denk dat het vooral afhangt van de ontwikkeling", geeft Hamilton aan als sleutel tot het verslaan van Mercedes. "Het ontwikkelingstempo is op dit moment voor iedereen behoorlijk hoog, dus het zal interessant zijn om te zien wie in de komende races upgrades meebrengt."

"Zij hebben een grote voorsprong. In de kwalificatie was het volgens mij acht tienden of zo in een kwalificatieronde, en in de race was het, toen ze in vrije lucht reden, ongeveer vier tot vijf tienden. Dat is een enorm gat. Het wordt dus heel interessant om te zien hoe de ontwikkeling verloopt. We gaan proberen hen bij te halen en ik geloof dat dat kan, maar ik weet niet of dat vanzelfsprekend gaat lukken."