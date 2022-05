Vanaf de achtste plek maakte Haas F1-coureur Kevin Magnussen een goede start. Hij kwam in de openingsronde naast Lewis Hamilton in bocht 4. De Deen probeerde de Mercedes-kopman met een actie langs de buitenkant te verschalken, maar ze kwamen met elkaar in aanraking en Magnussen moest door de grindbak. De W13 van Hamilton had schade en hij moest vroeg stoppen voor een lekke band.

Magnussen reed de rest van de race in de achterhoede en bleef ver weg van een nieuwe puntenfinish. De wedstrijdleiding vond het niet nodig om straffen uit te delen na het incident, maar kort na de clash werd een radioboodschap van een vloekende Magnussen uitgezonden: “Lewis wist wat hij deed, hij ramde me.”

“Dat gebeurde in het moment”, aldus Magnussen over zijn uitspraken. “Je zegt weleens iets, ga je door en kijk je later terug. Dan is het soms een ander verhaal.” Magnussen had op dat moment het incident nog niet gezien, waardoor hij niet zeker was over wie de schuldige was. “Op zo’n moment ben je altijd over de zeik, maar ik zal het nog eens bekijken en dan gaan we door.”

Hamilton dacht op zijn beurt de gewone lijn aangehouden te hebben en is van mening dat Magnussen uit het niets kwam. “Hij kwam van achteren en raakte de zijkant van mijn auto”, aldus Hamilton, die na de race verklaarde waarom hij eigenlijk wilde opgeven. “Ik kan er verder niet veel over zeggen, zo gaat het nu eenmaal met dit soort dingen.”

Haas bleef opnieuw puntloos in Barcelona. Mick Schumacher viel terug naar de veertiende plek toen hij ingehaald werd door wagens met een andere strategie. Volgens Magnussen waren er wel degelijk kansen om te scoren, maar zat het nu eenmaal niet mee: “De snelheid zat er gewoon goed in”, zegt Magnussen. “Iedereen, de meesten, kwamen met updates en we konden ze bijhouden. We kunnen hier veel positieve dingen uithalen en dat nemen we mee naar Monaco.”