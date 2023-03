Op 16 maart 2014 maakte de toen 21-jarige Kevin Magnussen bij McLaren zijn Formule 1-debuut. Het werd meteen een weekend om nooit meer te vergeten. Door uitvalbeurten van Lewis Hamilton en Sebastian Vettel kwam de Deen als derde over de finish, achter Daniel Ricciardo en GP-winnaar Nico Rosberg. Ricciardo werd echter gediskwalificeerd vanwege een te hoge brandstofconsumptie, waardoor Magnussen nog een plek opschoof en zijn debuutrace als tweede afsloot. Komend weekend keert hij terug naar de plek waar het allemaal begon, al is hij nu een stuk meer ervaren.

"Er is veel veranderd. Ik was toen echt nog een kind. Ik ben inmiddels een stuk ouder. Er is onwijs veel gebeurd in al die tijd", zegt Magnussen, die daarna terugblikt op zijn eerste weekend. "Het was een intens weekend. Het meemaken van je eerste F1-weekend is al een beleving op zich. Het behalen van het podium maakt het nog specialer. Het is een van die weekends die ik nooit meer zal vergeten."

In de 2023-editie van de Grand Prix van Australië lijkt een podium voor de Haas-coureur onrealistisch. Mocht het de 30-jarige coureur uit Roskilde tóch lukken, dan betekent dit meer dan bij zijn debuut. "Ik had toen een heel andere mindset. Ik kwam uit opstapklassen waar het pakken van podiums, zeges en kampioenschappen vrij geregeld gebeurde", vervolgt hij. "Het behalen van de F1 was iets groots, maar het was haast iets dat ik verwacht had en waar ik op anticipeerde. De realiteit toonde mij later dat de norm anders zou zijn. Nu zou een podium veel meer betekenen omdat ik er niet op anticipeer. Ik droom, hoop en werk ervoor. Het is echter niet iets dat we mogen verwachten, daarom zou het een een miljoen keer specialer aanvoelen dan toen."

Magnussen scoorde in Saudi-Arabië zijn eerste punt van 2023 door als tiende over de meet te komen. De Haas-rijder bezet momenteel de twaalfde plek in het kampioenschap. Ploegmaat Nico Hülkenberg staat na twee races nog met lege handen. Hij staat vijftiende in de tussenstand.