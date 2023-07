Magnussen krijgt drie startplaatsen straf voor F1 GP van België

In de slotfase van Q2 raakte Kevin Magnussen bij de negende bocht van de baan. Hij kon zijn weg vervolgen, wat hij deed op de droge lijn die op het circuit was ontstaan. Achter hem was Charles Leclerc bezig aan een snelle ronde, maar de Haas-coureur ging niet onmiddellijk aan de kant voor de Ferrari-rijder. Dit gebeurde uiteindelijk pas bij bocht zestien. Magnussen moest zich na afloop van de kwalificatie voor dit moment verantwoorden bij de stewards.

Hij voerde als verdediging op dat hij het niet veilig vond om op snelheid het natte gedeelte van de baan op te gaan en zo ruimte te maken voor Leclerc, met name van de elfde tot de vijftiende bocht was het volgens hem niet verantwoord. De stewards constateerden dat Magnussen pas bij de tiende bocht een waarschuwing van zijn team kreeg dat Leclerc achter hem aan een snelle ronde bezig was, toen hij al vlak achter hem zat. Ook stelden zij vast dat het team hem had gezegd om te pushen, omdat hij op tijd bij start-finish moest zijn om nog een laatste snelle ronde te kunnen rijden.

“Of het nu kwam omdat hij naliet om zijn snelheid te laten zakken en om ruimte te maken na zijn incident, of omdat het team hem niet vroeg genoeg de informatie gaf waardoor hij eerder aan de kant had kunnen gaan, of omdat het team hem de instructie gaf om te blijven pushen tijdens die ronde, de stewards bepalen dat hij onnodig Leclerc heeft opgehouden”, valt in het document van de stewards te lezen.

Leclerc reageerde aanvankelijk witheet op de radio, maar de Monegask, die zondag van pole start met dank aan een gridstraf voor snelste man Max Verstappen, toonde later begrip voor de lastige situatie waarin Magnussen zich bevond. “Er is maar één droge lijn en het is zeer moeilijk om van die droge lijn te gaan op slicks”, gaf hij toe. “Onder normale omstandigheden zou je van de racelijn gaan, maar in die omstandigheden was het niet zo makkelijk.”

Magnussen krijgt voor het incident drie startplekken straf, waardoor hij niet als vijftiende maar als achttiende van start zal gaan in de Grand Prix. Alexander Albon, Zhou Guanyu en Logan Sargeant profiteren. Zij gaan een plek naar voren. Eerstgenoemde kreeg nog een waarschuwing omdat hij na op een onveilige manier was teruggekeerd op de baan na een moment bij de achtste bocht.

