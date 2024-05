Na negentien jaar, vele wereldtitels en nog veel meer overwinningen komt er na dit jaar een einde aan de samenwerking tussen Adrian Newey en Red Bull Racing. De topontwerper zoekt - mede door de interne onrust bij het team - zijn heil elders. Hij sluit ook niet uit volledig afscheid te nemen van de Formule 1.

Welke impact zijn vertrek op zijn huidige werkgever heeft, zal in de komende jaren blijken. Volgens teambaas Christian Horner valt dat wel mee, aangezien de belangrijkste ontwerptaken bij anderen liggen en Newey vooral het grotere plaatje overziet. Een mening die gedeeld wordt door analist Kees van de Grint in het Viaplay-programma In de slipstream. “Ik moet Horner toch een beetje steunen, want ik denk niet dat het een echt grote klap is voor het team”, begint de voormalig bandengoeroe. “Kijk, als Newey alleen weggaat: dat vangen ze op. Als er meer volgen, dát is een gevaar. Neweys vertrek is niet zo dramatisch als men voorstelt, mits die anderen blijven.”

Tafelgenoot Allard Kalff vult aan: “Waar je Newey gaat missen als er een nieuw reglement komt, is als iemand van bovenaf een richting aangeeft. Voor de rest kan je het waarschijnlijk heel goed opvangen. Maar: als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer. Als je als concurrentie zo’n team wil slopen, moet je veel mensen wegkopen. En dat is nu het grote gevaar. Ik weet dat Jonathan Wheatley al van twee teams een aanbieding heeft ontvangen. En hij is een van de jongens die dit team heeft opgebouwd.”

Wel denkt Kalff dat het budgetplafond in dit geval juist in het voordeel van Red Bull kan werken. Bekijk hierboven de volledige video.