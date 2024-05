Horner: "Geen Newey-clausule in Red Bull F1-contract van Max Verstappen"

In Miami gaat het in de paddock vooralsnog over één nieuwsfeit en de mogelijke gevolgen ervan: het aangekondigde vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing. De topontwerper is aan het begin van 2025 vrij om zich bij een ander team te voegen. Het lijkt een verlies voor Red Bull, al nuanceert Christian Horner dat in gesprek met Sky Sports F1: "Adrian heeft een geweldige carrière gehad tot dusver. Zeven jaren bij Williams, zeven seizoenen bij McLaren en daarna bijna twintig jaar bij ons. Ons team staat er geweldig voor en hij heeft het gevoel dat dit het moment is om een stap terug te doen. Hij zal wat tijd voor zichzelf nemen en blijven doorwerken aan de RB17, de hypercar die we ontwikkelen. Voor zijn gevoel is dit het moment om een break te nemen."

Horner: Vertrek Newey niet te maken met onrust Red Bull

Bronnen laten doorschemeren dat het vertrek van Newey samenhangt met de onrust binnen Red Bull en de Horner-affaire, maar dat ontkent de Britse teambaas met klem. "Nee, dat is absoluut niet zo. Dit zat er al enige tijd aan te komen. Twaalf maanden geleden hebben we er al over gepraat dat hij wellicht een stap terug wilde doen. We hebben dus tijd gehad om dit te plannen. Er is toch geen beter moment denkbaar dan nu, als je ziet hoe goed onze vorm is en hoe het team presteert? Hij doet een stap terug - al verlaat hij het bedrijf nog niet direct - terwijl wij op de toppen van onze kunnen presteren. Het is natuurlijk jammer om hem te zien vertrekken als je bedenkt hoe zo'n grote rol hij in ons team heeft gespeeld, maar the show goes on."

Dat laatste geldt volgens Horner doordat de rest van het technische team sterk genoeg is. Vrezen voor een verdere leegloop doet hij niet. "Totaal niet. Onze belangrijkste spelers liggen allemaal vast. In het technisch team heeft iedereen langlopende contracten. Dit moment [met Newey] zou altijd een keer komen, dus we moesten ons daar al op voorbereiden. De structuur die we momenteel hebben, waar Adrian trouwens enorm bij heeft geholpen, is in staat om het stokje over te nemen en fantastische auto's te produceren zoals we die momenteel ook al hebben." Newey kan dat in de toekomst natuurlijk ook voor een rivaal van Red Bull gaan doen, al bagatelliseert Horner dat ook: "Ik denk dat hij eerst even tijd voor zichzelf neemt en tijd met zijn vrouw gaat doorbrengen. Hij is 65 en heeft daar het volste recht toe. Wie weet of hij daarna nog weer aan iets nieuws wil beginnen in de Formule 1. Het ironische is dat Adrian iedere reglementsverandering in de Formule 1 heeft gehaat. In 2026 komt er een unieke verandering aan, omdat die zowel over het chassis als ook over de motor gaat, al moet ik zeggen dat het landschap in de Formule 1 tegenwoordig heel anders is met het budgetplafond en alle restricties."

Geen Newey-clausule in het contract van Verstappen?

Hamvraag die met het vertrek van Newey samenhangt, is wat Max Verstappen in de toekomst gaat doen. Horner benadrukt in Miami echter dat het dienstverband van de wereldkampioen niet is verbonden met het vertrek van de legendarische ontwerper. "Nee, het contract van Max blijft altijd vertrouwelijk, maar er is geen enkele clausule die hem aan Adrian linkt. Max onderhoudt een goede relatie met Adrian, net zoals onze eerdere coureurs dat hebben gedaan, maar Max begrijpt dat hier een hele planning aan vooraf is gegaan met het technische team. De structuur zal niet veranderen met het stapje terug dat Adrian doet."

Met geruchten over een vertrek van Verstappen zegt Horner weinig te kunnen. "Jullie praten daar iedere week over, maar hij is nog steeds bij ons... Max is erg blij in het team", countert de teambaas. "Hij heeft een geweldige groep engineers om zich heen, zit in de beste auto van de grid en verkeert in de vorm van zijn leven. Dit gaat niet over een contract, maar om content zijn binnen het team. Dat geldt trouwens voor iedere coureur. Wat je momenteel ziet, is een coureur die excelleert binnen deze omgeving."