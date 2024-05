In de paddock van Miami gaat het voornamelijk over twee onderwerpen die de Formule 1-wereld bezighouden: het aangekondigde Red Bull-vertrek van Adrian Newey en de toekomst van de formatie waar Max Verstappen voor uitkomt. Helmut Marko heeft al aan deze website laten weten dat de gevolgen van het Newey-vertrek zich in 2024 en 2025 nog niet laten voelen. Net zoals Verstappen benadrukt ook de Oostenrijker dat de rollen binnen het technisch team gaandeweg zijn veranderd en dat Red Bull door de stabiele reglementen een meer dan competitieve auto moet houden. De technische omwenteling van 2026 vormt voor iedereen in de paddock een veel groter vraagteken. Aan de chassiskant kan Red Bull dan niet meer op Newey rekenen, terwijl op motorisch vlak de samenwerking met Honda dan eindigt. Red Bull zal met Red Bull Powertrains de krachtbronnen zelf maken, met Ford als belangrijke partner.

De Amerikaanse autogigant zal zowel financieel als technisch bijdragen aan de Red Bull-motoren, waar in de komende weken overigens meer over te lezen valt op deze website. In Miami heeft Ford bij monde van motorsport-topman Mark Rushbrook een eerste reactie gegeven op het vertrek van Newey. "We hebben enorm veel respect voor de carrière van Adrian en voor alle dingen die hij bij verschillende teams in de Formule 1 heeft gepresteerd, natuurlijk met name voor de afgelopen negentien jaren bij Red Bull Racing. We hebben niets dan bewondering en respect voor Adrian en wensen hem het allerbeste toe voor wat hij in de toekomst ook gaat doen. Maar onze focus is en blijft volledig op het motorproject voor 2026. Dat blijft volledig onveranderd, ook na het nieuws. We gaan samen nog steeds vol gas door", zo laat de Ford-voorman tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com weten.

Continuïteit besproken met Horner, vertrouwen in Waché en co

Waar Rushbrook aangeeft dat Ford zich onverminderd op het motorproject concentreert, gaat het uiteindelijk om het totaalpakket en om de combinatie met het chassis. Ziet Ford het in dat opzicht als een verlies dat Newey niet meer present zal zijn, ook omdat dit op het moment van tekenen nog niet bekend was? "Zonder die vraag direct te beantwoorden, wil ik wel zeggen dat continuïteit al besproken is in de allereerste gesprekken die ik met Christian Horner heb gevoerd. Mijn vraag aan hem was: hoe gaat Red Bull in 2026 succesvol blijven met een volledig nieuw reglement? Zoals bij ieder goed bedrijf of bij ieder goed raceteam moet er altijd een gedegen plan zijn voor de opvolging van bepaalde mensen. Je probeert altijd mensen intern op te leiden en door te laten groeien binnen de organisatie. Dat is in dit geval niet anders geweest. Ik bedoel dit zeker niet respectloos richting Adrian, want hij is fantastisch, maar ieder team heeft wel een plan voor de opvolging."

In het geval van Red Bull wordt vaak de naam van technisch directeur Pierre Waché genoemd, maar ook die van hoofd aerodynamica Enrico Balbo en talenten als Ben Waterhouse. Red Bull benadrukt daarbij dat er bij het tekenen door Ford ook helemaal geen garantie bestond dat Newey in 2026 nog bij het team zou zijn. Het contract van de legendarische ontwerper liep immers tot het eind van 2025. Op de vraag of Ford bij de voortzetting van het Formule 1-project vertrouwen heeft in het technisch team dat er in Milton Keynes - zonder Newey - overblijft, antwoordt Rushbrook volmondig: "Ja, dat vertrouwen hebben we."

'Denken dat we het beste team in F1 hebben gevonden'

De Amerikaan noemt het logisch dat Red Bull op de toekomst heeft voorgesorteerd. "Als ik het over de opvolging heb, dan staat natuurlijk niet per se vast dat een individu op een bepaald moment gaat vertrekken, maar er moet wel een plan voor de opvolging zijn. Dat geldt ook voor mezelf. Ik ben verantwoordelijk voor Ford Motorsport en ben daardoor ook verantwoordelijk voor wie mij kan opvolgen op termijn. Daardoor zeg ik tegen onze CEO Jim Farley 'als ik vertrek, dan zijn dit de mensen die je in de gaten kunt houden en dan is dit wat er moet gebeuren'. Hetzelfde is binnen Red Bull gebeurd."

Het maakt dat Ford volgens Rushbrook nog steeds onveranderd is toegewijd aan Red Bull en aan het F1-project voor 2026, waarbij het werk aan de nieuwe motoren bij alle fabrikanten ook al lange tijd gaande is. "De strategie van Ford om tot succes in de autosport te komen is om samen te werken met de beste teams in de verschillende kampioenschappen. We denken dat we met Red Bull het beste team in de Formule 1 hebben gevonden. Het draait om onze samenwerking, de situatie begrijpen en toegewijd zijn aan wat je moet doen om uiteindelijk succesvol te zijn. Die dingen gaan met beide partijen gewoon door."

Video: Een nieuwe F1-update vanuit de paddock in Miami