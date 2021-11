De Grand Prix in Brazilië is ook in Qatar nog een belangrijk onderwerp van gesprek. Later vandaag (17.00 uur lokale tijd, 15.00 uur Nederlandse tijd) vindt de hoorzitting van het ‘Right of Review’ van Mercedes plaats. De kampioensformatie wil dat het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen op Interlagos opnieuw wordt beoordeeld. Het team heeft nieuw bewijs (lees: onboardbeelden) waaruit moet blijken dat de Nederlander bewust zijn rivaal van de baan dwong. Het merk met de ster wil zien dat Verstappen bestraft wordt.

De situatie opgehelderd: Uitgelegd: Wat het verzoek van Mercedes betekent voor Verstappen

In de nieuwe aflevering van de Motorsport.tv-show This Week with Will Buxton wordt het incident uitgebreid besproken met Juan Pablo Montoya. De Colombiaan heeft een duidelijke mening over de gebeurtenissen en over het gebrek aan consistentie bij de wedstrijdleiding. Retorisch begint hij: “Denk terug aan Oostenrijk. Daar reden twee rijders zij aan zij. De buitenste kon niet meer ruimte laten want er lag gravel, en daar werd de binnenste rijder bestraft. Hier rijdt de coureur [aan de binnenkant] compleet van de baan. Hoe rechtvaardig je dat?”

De inmiddels 46-jarige rijder, die zelf ook bekend stond om zijn agressieve rijstijl, zegt nog lachend: “Ik zeg niet dat ik zoiets zelf ook nooit gedaan heb als ik aan de binnenkant zat, maar ik heb er wel altijd problemen mee gekregen!”

Hij vervolgt: “Heeft Max het juiste gedaan om zijn positie te verdedigen? Ja. Het was of dit, of Lewis de race laten winnen. Was hij in een positie om zo ver te gaan, door zo laat te remmen in de remzone? Ik denk dat hij verwacht had dat Lewis in zou sturen. In het slechtste geval finisht hij wel en Lewis niet, omdat die aan de buitenkant zat. Lewis had hier veel te verliezen. Hij was slim door niet te proberen om in te sturen. Max ging voor de crash. Het was een beetje een vergelding voor Silverstone. De snelheid lag hier veel lager, maar het precedent was hetzelfde: hij miste de apex. Lewis kreeg na de crash Silverstone enorm veel kritiek omdat hij de apex van de bocht niet haalde. Max probeerde niet eens om die bocht te halen.”

Als het Mazepin was, was hij dan bestraft?

Montoya is niet te spreken over het gebrek aan consistentie in de beoordelingen van de wedstrijdleiding. Hij stelt zelfs dat andere coureurs voor hetzelfde vergrijp wel bestraft zouden zijn: “Het is de vraag of het oké is wat Max doet. Waarom komt Max hiermee weg en anderen niet? Worden de regels op iedereen op dezelfde wijze toegepast of wordt Max anders behandeld omdat hij jonger is, of hoe je het ook wilt noemen? Laat ik een andere naam noemen: Als Mazepin dit had gedaan, was hij dan bestraft?”

Het feit dat Hamilton in de slotfase alsnog met een succesvolle inhaalactie de winst pakte, speelt volgens de uitgesproken rijder geen rol: “Wat als dit de enige poging was geweest en Max de race had gewonnen? Het is niet dat hij Lewis wijd dwong en zelf de bocht haalde. Max heeft de bocht nooit gehaald, hij miste 100 procent de bocht. Dat is het belangrijkste.”

Het volledige interview zie je hieronder: