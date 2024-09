Jos Verstappen over taakstraf voor zoon Max: “Belachelijk”

Iets meer dan een week geleden werd Max Verstappen door de stewards bestraft met een taakstraf, omdat hij tijdens de persconferentie op de donderdag voor de Grand Prix van Singapore het woordje 'fucked' had gebezigd. Deze sanctie was zwaarder dan wat anderen eerder hadden gekregen voor vloeken in de persconferentie. Zo kwamen teambazen Toto Wolff en Frédéric Vasseur vorig jaar in Las Vegas nog weg met een waarschuwing. De drievoudig wereldkampioen liet in Singapore duidelijk merken wat hij vond van zijn straf door na afloop van de kwalificatie en de race slechts zeer summier te antwoorden op de vragen die tijdens de officiële persconferentie gesteld werden, om daarna buiten de zaal de pers wel uitgebreid te woord te staan.

Ook Verstappen senior begrijpt niets van de taakstraf voor zijn zoon. "Dat vind ik het belachelijkste van alles", zegt Jos Verstappen tegen Motorsport.com bij de East Belgian Rally, waarin hij samen met zijn copiloot Renaud Jamoul een vierde plaats behaalde. "Maar we zien het ook in de rally."

Verstappen refereert aan een voorwaardelijke boete van 30.000 euro die WRC-coureur Sébastien Ogier heeft gekregen, omdat hij zich eerder deze maand in Griekenland tijdens de Acropolis Rally kritisch uitliet over de officials. De achtvoudig wereldkampioen rally protesteerde dit weekend bij de WRC-ronde in Chili op een vergelijkbare manier als Verstappen. Ook de Fransman gaf alleen maar korte antwoorden bij de interviews na afloop. "We zijn door de top van de FIA verteld om onze mond te houden", zei hij daar later over. FIA-president Mohammed ben Sulayem had afgelopen zomer nog kenbaar gemaakt dat de tekst in de internationale sportcode was aangepast, nadat onderzoek had uitgewezen dat 'negatieve opmerkingen van rijders en hooggeplaatste teamleden kunnen leiden tot meer haat jegens officials op sociale media'. Daarbij liet Ben Sulayem onlangs in een exclusief interview met Motorsport.com weten dat hij graag zou zien dat de rijders wat meer op hun taalgebruik letten.

"Ik denk niet dat de FIA heel goed bezig is", aldus Jos Verstappen in België, alvorens af te sluiten met een lach: "Maar ik zal er niet te veel over zeggen!"