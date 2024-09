Hoe de taakstraf van Max Verstappen eruit kan zien

De actie op de baan leek tijdens het Formule 1-weekend in Singapore bijna wel van ondergeschikt belang. Het ging namelijk vooral over de 'taakstraf' die Max Verstappen na de persconferentie op donderdag kreeg opgelegd. Tussen de eerste twee vrije trainingen werd de regerend wereldkampioen naar de stewards geroepen, omdat hij zijn Red Bull-auto in de persconferentie als 'fucked' omschreef. Dit werd gezien als een inbreuk op artikel 12.2.1.k van de International Sporting Code, waardoor de stewards besloten een straf in de vorm van 'werk in het algemeen belang' op te leggen.

De onrust in de paddock was enorm. De Nederlander kreeg bijval uit bijna elke hoek, waaronder van zijn collega's. Zij vonden de straf zwaar overdreven. Lewis Hamilton riep zelfs zijn voormalige titelrivaal op om de straf niet uit te voeren. Verstappen reageerde ook op zijn eigen manier. In de persconferentie na de kwalificatie en de race hield hij het bij hele korte antwoorden, om daarna buiten de zaal de media uitgebreider te woord te staan. De straf blijft echter achter de naam van Verstappen staan. Het betekent dus dat de Red Bull-coureur een keer moet opdraven bij FIA-activiteiten. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend, al mag de rijder zelf suggesties doen waar de FIA normaal gesproken in meegaat.

2018: Duwen van Ocon

Een kwade Verstappen kreeg na het duwen van Ocon straf Foto door: Sutton Images

Zo'n taakstraf is niet iets nieuws voor Max Verstappen, want in 2018 kreeg hij al eens eerder een dergelijke straf. Na de Grand Prix van Brazilië ging de Limburger verhaal halen bij Esteban Ocon. Ocon tikte Verstappen namelijk in de race aan op het moment dat hij van plan was om zichzelf van een ronde achterstand te ontdoen. Het leverde de Fransman een flinke duw van Verstappen op. De FIA vond dat dit niet door de beugel kon en legde de Nederlander een taakstraf op. Destijds was hij - net als nu in Singapore - het niet eens met de straf, maar moest hij er toch aan geloven en besloot hij geen voorstel te doen.

Verstappen moest zich als straf twee dagen melden bij de FIA. De eerste dag was tijdens het Formule E-weekend in Marrakesh. Daar moest hij het werk van de stewards bekijken om daar wat van op te steken. De tweede dag van de taakstraf werd hij verwacht tijdens een bespreking voor stewards. Na afloop verklaarde de drievoudig wereldkampioen dat hij enorm veel geleerd had.

1997: Opzettelijke crash Schumacher

Een paar seconden voor de crash in 1997 Foto door: LAT Photographic

Een andere grote naam die ooit een taakstraf opgelegd kreeg was Michael Schumacher. De Duitser kreeg deze straf vanwege de crash in Jérez tijdens de seizoensafsluiter in 1997. De Duitser was met Williams-rijder Jacques Villeneuve een spannende titelstrijd aan het uitvechten en wie voor de ander zou finishen zou kampioen worden. Schumacher reed lange tijd voor zijn Canadese concurrent, maar Villeneuve was sneller en zette een inhaalactie in. Om te voorkomen dat de Williams er langs kon, besloot Schumacher in te sturen en dat leverde een botsing op. De FIA oordeelde dat er opzet in het spel was en schrapte Schumacher zelfs helemaal uit het kampioenschap.

Daarmee was voor de FIA de kous nog niet af. Het overkoepelende autosportorgaan was van mening dat de F1-legende een zwaardere straf moest krijgen. Het resultaat was een zevendaagse taakstraf. In die zeven dagen moest hij op komen draven bij evenementen die in het kader van verkeersveiligheid werden georganiseerd.