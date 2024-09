Een week na zijn prachtige overwinning in de Hellendoorn Rally had Jos Verstappen deze week alweer zijn volgende rally-afspraak: de East Belgian Rally, die onderdeel uitmaakt van het Belgian Rally Championship. Een jaar geleden toonde Verstappen zich de sterkste op de wegen rond Sankt Vith, een stadje even ten zuiden van Spa-Francorchamps. Deels om die reden en deels vanwege zijn overwinning van vorige week werd Verstappen senior als een van de favorieten voor de zege gezien.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het evenement merkte hij echter op dat de East Belgian Rally een van de moeilijkste wedstrijden op de BRC-kalender is. Ook wees hij vrijdag naar het wisselvallige weer en het sterke deelnemersveld dat een dag later aan het vertrek zou staan. “Als het allemaal meezit, dan lukt het”, voegde hij toe. “Maar op de dag zelf moet je fit zijn, moet alles goed staan en moet het vertrouwen – daar begint het uiteindelijk allemaal mee – er zijn. We gaan het zien.”

Helaas voor Verstappen viel het zaterdag allemaal niet op zijn plek. Na de eerste proef stonden hij en zijn copiloot Renaud Jamoul nog tweede, maar vervolgens zakte het tweetal al snel naar de vierde positie. “Het ging vanmorgen niet zo lekker”, zei Verstappen na de eerste serie proeven tegen Motorsport.com. “Het gevoel was er niet. De remmen voelden niet goed aan. We hebben er nieuwe remklauwen opgezet en de remmen ontlucht. Hopelijk gaat het nu beter.”

In de middag remde de Skoda Fabia RS Rally2-auto echter ook niet naar behoren. “Als je er nieuwe remklauwen opzet, dan weet je dat er ook lucht in kan komen. En de eerste proef trapte ik de pedaal tot op de bodem. Dat geeft geen vertrouwen natuurlijk”, aldus de 52-jarige Limburger, kort voordat hij instapt voor het avondprogramma. “We hebben zelf nog ontlucht en alles, maar dat was niet ideaal. De hele dag zit het tegen. Dat gebeurt af en toe. Nee, het was geen lekker dagje.”

Verstappen en Renaud eindigden uiteindelijk als vierde in de rally. De overwinning was voor regerend Belgisch rallykampioen Maxime Potty en zijn navigator Renaud Herman. Zij versloegen Cédric Cherain en Damien Withers met een verschil van zeven seconden. Leiders in het kampioenschap Niels Reynvoet en Kris D’Alleine maakten de top-drie compleet.