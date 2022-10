Jos Verstappen: "Veel beter dan dit F1-seizoen gaat het niet worden"

Max Verstappen begon als tweede aan het treffen in Austin. Meteen na de start nam de Nederlander de leiding over van Carlos Sainz. Verstappen bouwde een voorsprong op, maar zag deze twee keer vervagen door een safety car. Een weigerende wheelgun tijdens een bandenwissel wierp Verstappen terug achter Charles Leclerc. Uiteindelijk haalde hij de Monegask in voor P2 en verschalkte de Red Bull-coureur ook Lewis Hamilton. Verstappen junior tekende daarmee voor zijn dertiende F1-zege van 2022.

Jos Verstappen was dit weekend van de partij in Austin. "We hebben het via de moeilijke weg gedaan", trapt hij af bij Viaplay. "Je zag al dat 'ie nooit op zou geven. Natuurlijk was het door die pitstop eventjes moeilijk. Op een gegeven moment kwam hij wel weer in een bepaalde swing. Hij kan wel heel hard gaan pushen, maar dan houden de banden het niet tot het einde. Hij moet het echt opbouwen. Dat heeft 'ie gedaan. Op een gegeven moment was hij er klaar voor. Dat zagen we."

Met zijn dertiende overwinning staat Verstappen nu op gelijke hoogte met Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Daarnaast is Red Bull Racing ook voor het eerst sinds 2013 weer kampioen bij de constructeurs. "Veel beter dan dit seizoen gaat het niet worden. Het winnen van dertien wedstrijden in een seizoen is gewoon extreem en dan zijn er nog drie wedstrijden te gaan", vervolgt de voormalig F1-coureur. "Het is mooi om te zien. Ook voor het team. Zij hebben er ook ontzettend hard voor gewerkt. Het was natuurlijk een heel moeilijk weekend en dan komt dit perfect uit." Verstappen senior doelt daarmee op het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Op de vraag wat we nog allemaal van Max kunnen verwachten, antwoordt Jos: "Ik hoop dat dit pas het begin is."