Het Formule 1-seizoen 2021 is twee races oud en nu al lijkt de titelstrijd tussen twee mannen te gaan: Lewis Hamilton en Max Verstappen. De regerend wereldkampioen bezet momenteel de eerste positie in het klassement, maar de marge naar de coureur van Red Bull Racing is slechts één puntje. Komend weekend heeft Verstappen dus de uitgelezen kans om voor het eerst in zijn carrière aan de leiding te komen in het wereldkampioenschap, daarvoor moet hij in ieder geval voor zijn rivaal van Mercedes eindigen. In dat geval schrijft de Nederlander ook een stukje Nederlandse geschiedenis, want nooit eerder stond een Nederlander bovenaan in de titelstrijd.

“Daar teken ik voor, maar je weet het nooit”, zegt vader Jos Verstappen daarover in gesprek met Jack van Gelder via Instagram Live. Die statistiek is echter niet een doel op zich voor de familie Verstappen. Verstappen senior hecht er relatief weinig waarde aan, want op dit moment in het seizoen koop je weinig voor P1 in de titelstrijd. “Natuurlijk gaan we voor de winst, maar het allerbelangrijkste is dat Max na 23 races bovenaan staat. We hebben er heel lang naar gestreefd om een auto te hebben die mee kan doen voor het kampioenschap. Die heeft Max nu en hopelijk staat hij aan het einde van het jaar bovenaan. Dat is waar we voor gaan.”

Enorm aan elkaar gewaagd

Voor het eerst in zijn carrière heeft Verstappen dus een auto waarmee hij voor de wereldtitel kan gaan. Dat zorgt bij vader Jos, die zelf tussen 1994 en 2003 107 keer aan de start van een F1-race verscheen, voor zowel rust als extra spanning. “Het is ontzettend spannend. Ik denk dat Red Bull en Mercedes enorm aan elkaar gewaagd zijn. Toto Wolff zegt dat Red Bull de beste auto heeft en Christian Horner zegt dat Mercedes de beste is. Ik denk dat het ergens in het midden ligt en dat de favoriet per circuit verschilt, net wat beter bij de auto past. Dat geeft ook extra druk.”

Aan de verrichtingen van de 23-jarige Red Bull-coureur ligt het volgens Verstappen in ieder geval niet. “Als ik zie hoe makkelijk Max presteert, besef ik me hoe goed hij daadwerkelijk is. Ik heb mezelf wel eens afgevraagd of ik zelf vroeger wel echt zo goed was.” Het totaalplaatje lijkt dus te kloppen en dus staat er een felle strijd te wachten met Hamilton en Mercedes. Verstappen verwacht dat het duel vuurwerk kan opleveren. “Je weet niet hoe zich dat gaat ontwikkelen, maar ik denk dat we dit jaar nog wel wat kunnen verwachten. Het zijn allebei mannen die niet voor elkaar onder willen doen, zeker niet als het straks nog meer om het kampioenschap gaat. Ze laten zich allebei niet aan de kant zetten. Ik denk dat het een heftig en mooi jaar kan gaan worden.”