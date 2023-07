Herbert: "Ferrari is het Manchester United van de Formule 1"

Ferrari heeft de afgelopen tijd flink wat veranderd op bestuursniveau. Mattia Binotto nam afscheid als teambaas en verliet het team na 28 jaar om vervolgens plaats te maken voor Frédéric Vasseur. Het is aan de Fransman om het team uit Maranello weer op de rails te krijgen en aan een titel te helpen, aangezien de laatste alweer uit 2008 stamt in de vorm van de constructeurstitel. Bovendien is het alweer bijna een jaar geleden dat Ferrari haar laatste zege in de Formule 1 behaalde.

Oud-Formule 1-coureur Johnny Herbert ziet door de worstelingen bij Ferrari een goede vergelijking met Manchester United. De Premier League-club heeft door de jaren heen veel topspelers binnengehaald en er is veel potentie, maar de laatste landstitel van 'The Red Devils' stamt uit het seizoen 2012/2013, toen het team onder leiding stond van de legendarische trainer Alex Ferguson.

"Het is terecht om Ferrari en Manchester United op dit moment te vergelijken", zegt Herbert tegen KingCasinoBonus. "Ze hebben alle ingrediënten in huis om succesvol te zijn. Maar om alle puzzelstukjes op hun plek te laten vallen, moeten ze alleen nog de juiste mensen aantrekken om zichzelf de kans te geven om het op te nemen tegen Red Bull en Mercedes." Ook vanuit financieel perspectief ziet Herbert vergelijkingen tussen het Formule 1-team en de Premier League-club, aangezien beide partijen over een riant budget beschikken. "Ze hebben de financiële middelen, maar je moet het juiste rijdersduo, de juiste engineers en juiste ontwerpers hebben om het te laten klikken. Dat is sinds Kimi Raïkkönen, toen hij in 2007 won, niet meer het geval geweest."

"Het is net als [José] Mourinho of Ole Gunner Solskjaer, die honderden miljoenen konden uitgeven toen ze op Old Trafford werkten, maar ze gaven het niet uit aan de juiste spelers", vervolgt Herbert zijn vergelijking. "Ferrari bevindt zich in een zeer vergelijkbare situatie." Herbert vraagt zich daarom af of een coureur van het kaliber Lewis Hamilton voor de nodige veranderingen zou kunnen zorgen bij de Scuderia. "Zou hij van toegevoegde waarde zijn voor Ferrari? Ja, dat zou hij zijn. Hij zou de juiste mensen naar Ferrari weten te lokken, puur om wie hij is."