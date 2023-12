Button wijst grootste verschil tussen F1 en Hypercars aan

Vrijdag maakte Jota bekend dat Jenson Button de line-up voor 2024 compleet maakt. De voormalig F1-coureur had dit jaar al geproefd van de Hypercars dankzij zijn deelname aan de Petit Le Mans in de Porsche 963 LMDh en zal deze ook besturen in het WEC-seizoen dat acht races telt. Zijn laatste volledige seizoen in de Formule 1 reed hij in 2016 namens McLaren-Honda. De Brit heeft sindsdien uitstapjes gemaakt in de langeafstandsracerij, waaronder het bijzondere NASCAR-project voor de 24 uur van Le Mans. Zo heeft hij al veel ervaring opgedaan in verschillende soorten raceauto's en ziet hij grote verschillen tussen de Formule 1 en de Hypercars.

"In de Formule 1-auto's is de technologie van hoge klasse en het is de koningsklasse wat betreft aero, zij hebben de beste teams ter wereld", zegt Button tegen BBC Sport. "Maar ze zijn technologisch niet zo geavanceerd als Hypercars. De LMDh's hebben 38 pagina's alleen al aan instructies voor wat het stuur doet. Er zijn zo veel knopjes en verschillende dingen voor hetzelfde probleem. Er valt veel te leren, duizelingwekkend veel dingen die je versteld doen staan en het duurt even voordat je eraan gewend bent. Het is heel doordacht maar ook heel complex en je hebt er een ander type coureur voor nodig. Je hebt de vaardigheid op de baan nodig, maar je moet ook een expert zijn op het gebied van techniek."

Button is zelf enthousiast over de Hypercars. Veel fabrikanten zijn door de nieuwe regels ingestapt met een eigen Hypercar, waaronder Peugeot, Porsche, Lamborghini en Alpine. "Hypercars zijn de coolste auto's ooit", stelt de F1-kampioen van 2009. "Als ik als kind een auto zou tekenen, dan zou het een Hypercar zijn. Ik keek vroeger, in de jaren 80, naar Le Mans. De teamsfeer is heel anders dan in de Formule 1, waar je teamgenoot de voornaamste persoon is die je moet verslaan. In de langeafstandsracerij moet je met je teamgenoten samenwerken om de auto te ontwikkelen om races te winnen."

Als Jota Porsche-coureur wordt er weer toewijding gevraagd van de inmiddels 43-jarige Button, die weet dat hij dan wat minder tijd kan doorbrengen met zijn gezin. "Ik ben nog steeds op mijn best. Ik heb toestemming van mijn vrouw gekregen", grapt Button. "Ik ben een beter persoon wanneer ik race." Hoewel het racen zelf niet heel anders is, weet de Brit wel dat er veel meer bij komt kijken door alle technieken. "Het is nog steeds hetzelfde als toen ik voor het eerst in de kart stapte toen ik acht was. Er gebeurt alleen wat meer, maar het went wel wanneer je de systemen kent. Zover ben ik nog niet, maar we genieten allemaal van het rijden en je bestuurt de auto nog steeds met je voeten, je handen en je kont - dat is niet veranderd. Het ziet er alleen heel anders uit. Mijn zoon is pas vier en mijn dochter drie, dus zij weten dat niet echt. Ze weten dat ik met auto's race en ze kwamen me steunen bij de NASCAR-race eerder dit jaar. Ze houden allebei van auto's, maar je bent dan wel veel weg van huis. Maar zo nu en dan reizen ze met mij mee en dat is geweldig. Wanneer ik dan thuis ben, ben ik dat 100 procent."