Button bevestigd als nieuwe WEC-coureur voor Jota Hypercar-team

Jota hintte donderdag al naar de aankondiging van de nieuwe coureur. Met de stickers 'F1 World Champion' maakten zij de mogelijke kandidaten beperkter, met namen als Jenson Button en Sebastian Vettel die in verband werden gebracht met de overstap naar het WEC-team. Uiteindelijk is het dus de kant opgevallen van de F1-kampioen van 2009, Button. Hij heeft dit jaar al ervaring opgedaan in de Hypercars met zijn deelname aan de Petit Le Mans, een race van tien uur op Road Atlanta. Hij was daar teamgenoot van Tijmen van der Helm en dat uitstapje smaakte de Brit naar meer. Nu maakt hij dus namens Jota zijn fulltime debuut in de topklasse van het World Endurance Championship.

"Ik vind het geweldig om met Hertz Team Jota deel te nemen aan het 2024 World Endurance Championship, samen met mijn teamgenoten Oliver Rasmussen en Phil Hanson", zegt Button. "Beiden hebben al veel ervaring in enduranceracerij en dat is belangrijk. Endurance racen draait om teamwerk en er is geen beter team dan Hertz Team Jota om het op te nemen tegen de grote fabrikanten in de Hypercars. Ik kijk nu al uit naar de eerste race in Qatar, maar weet ook dat er nog veel werk te doen is zodat we goed voorbereid aankomen."

Jota heeft zo de line-up afgerond voor 2024. Onlangs maakte het team al bekend dat zij Callum Ilott hebben aangetrokken als nieuwe aanwinst. De voormalig Ferrari-junior maakte in 2021 een overstap naar de IndyCar, maar moest bij het team van Juncos Hollinger plaatsmaken voor Romain Grosjean. Ilott gaat in de #12 Porsche 963 LMDh een team vormen met Will Stevens en Norman Nato terwijl Button naast Phil Hanson en Oliver Rasmussen gaat rijden.

Voor het laatste plekje bij Jota stond ook nog de naam van Robert Kubica op de lijst. De Poolse voormalig F1-coureur verkoos echter een avontuur bij het Hypercar-team van Ferrari. Met deze nieuwe namen moet Yifei Ye, gesteund door Porsche Motorsport Asia Pacific, zijn heil ergens anders zoeken. De Chinese coureur wordt in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, waar hij Kubica in de derde 499P Hypercar van het Italiaanse merk zou vergezellen.