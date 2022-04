Lammers analyseert zoekend Mercedes: Een koekje van eigen deeg?

Waar in het voorseizoen iedereen - eerlijk is eerlijk: ook in de paddock - dacht aan verstoppertje, spelen, blijkt de realiteit na twee races anders. Mercedes heeft daadwerkelijk problemen onder het nieuwe F1-reglement. De W13 lijkt in potentie best een goede auto, maar ja, hoe kan het team die potentie aanboren? Realiteit is dat Mercedes na twee raceweekenden nog maar één podiumplek heeft en dat Lewis Hamilton vorige week zelfs in Q1 forfait moest geven.

"Misschien dat Mercedes zich vorig jaar toch meer heeft gefocust op het binnenhalen van die achtste wereldtitel met Hamilton, maar die titel lijkt op dit moment ver weg", trapt Jan Lammers af in gesprek met Motorsport.com. Red Bull Racing is vorig jaar ook all-in gegaan met Max Verstappen, maar betaalt daar een minder hoge prijs voor. "Het huidige probleem bij Mercedes lijkt een combinatie van dingen en is best veelomvattend onder het nieuwe reglement. Daarnaast is het budgetplafond dit jaar verder verlaagd, waardoor je niet ongelimiteerd dingen kunt veranderen en het allemaal nog net iets uitdagender wordt."

Complex is het codewoord bij het team van Wolff. Waar Lammers over veelomvattende problemen spreekt, begint alles met een vreemde paradox: naarmate de auto beter wordt gemaakt door meer downforce toe te voegen of het grondeffect efficiënter te laten werken, nemen de problemen toe. "Ze komen topsnelheid tekort en zijn gevoelig voor porpoising, die combinatie vertelt je bijna dat ze te veel downforce hebben", analyseert Lammers. "Daardoor denk ik dat Mercedes nog een paar keer de vloer en diffuser opnieuw moeten bekijken. Een voorvleugel kun je bij een pitstop nog wel een paar graden verstellen, maar dit is veel complexer. Het is ook niet alleen de downforce in absolute zin, maar ook waar het zwaartepunt van de auto ligt en of dat punt verandert onder het remmen of op verschillende snelheden. Dat is het stabiele platform waar coureurs het vaak over hebben. Je wilt in de eerste plaats de juiste hoeveelheid downforce hebben, maar ook een goede curve."

Motorisch een serieus probleem of niet?

Daarnaast lijkt de nieuwe krachtbron niet je van het. Alhoewel Wolff het vooral op de drag gooit, bungelen de klantenteams ook steevast onderaan en zijn alle Mercedes-aangedreven auto's zoekende. "Ik denk dat Mercedes het nadeel heeft dat zij het met E95-brandstof bijna te perfect voor elkaar hadden. Nu dat in E10 is geworden, hebben zij daar meer moeite mee. Die omwenteling is door Ferrari juist maximaal benut. Zij hebben de tijd voor 1 maart optimaal gebruikt om de motor af te stemmen op het nieuwe reglement. Dat heeft enorm veel vruchten afgeworpen."

Lammers noemt de datum 1 maart niet voor niets. Toen is de doorontwikkeling voor de meeste componenten aan banden gelegd. Maar loopt Mercedes motorisch dan nog jaren achter de feiten aan? "Als ze daadwerkelijk vermogen missen, dan krijgen ze wel een koekje van eigen deeg", oordeelt de 65-jarige Zandvoorter. "Toen het motorreglement de vorig keer op de schop ging, wist iedereen ‘wij zijn de sjaak’ want Mercedes heeft motorisch zo’n grote voorsprong. Het is eigenlijk nog een wonder dat de anderen zo dichtbij zijn gekomen. Mercedes heeft jarenlang dat voordeel gehad en nu moeten ze even karakter tonen en het op een andere manier oplossen. Ze zitten nu eigenlijk in de situatie waar alle anderen de voorgaande jaren in hebben gezeten."

Reality check voor Hamilton, Russell weet wat het is

Karakter tonen moeten de Mercedes-coureurs eveneens. Voor Lewis Hamilton is de huidige situatie een reality check, zoals ook bleek uit zijn boordradio na P10 in Jeddah: "Krijg je überhaupt een punt voor deze plek?" Lammers ziet in dat opzicht een mentaal verschil tussen Hamilton en zijn nieuwbakken teamgenoot George Russell. "We moeten niet vergeten dat Russell al een aantal jaren gewend is om met een slechte auto te rijden. Russell is gewend om er het beste van te maken, ook al is het materiaal niet ideaal. Russell komt dus eigenlijk optimaal tot zijn recht in de situatie waarin Mercedes nu verkeert, terwijl Hamilton wordt uitgedaagd om hier goed mee om te gaan. Hamilton kan natuurlijk de prinses op de erwt zijn geworden door goede auto’s, terwijl voor Russell het tegenovergestelde geldt. Maar goed, zonder verwarring word je sowieso niet wijzer in het leven", sluit Lammers bijna Cruijffiaans af.