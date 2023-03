James Vowles is vanaf 2023 de nieuwe teambaas bij Williams. Dat Formule 1-team haalde de Brit weg bij Mercedes, waar hij als hoofdstrateeg werkzaam was. Begin vorige week had Vowles zijn eerste dag in Grove en hij moest meteen aan de bak: "Deze tijd van het jaar is voor iedereen in F1 pittig", trapt hij af op de website van zijn nieuwe werkgever. "Het is het hoogtepunt van maanden werk dat in het ontwikkelen van de auto is gaan zitten."

Williams werkte een prima test af in Sakhir. Met 439 ronden (2.375 kilometer) stond de renstal net achter AlphaTauri. Vowles heeft een prima eerste indruk gekregen van het team. "We hebben gezien dat de auto best betrouwbaar is", gaat hij verder. "We hebben een goede basis om mee te werken en dat gebeurt niet zomaar. Dat gebeurt omdat er hard gewerkt is. Het is een team dat in de laatste zes maanden, zelfs in de laatste vijf jaar, ontzettend veranderd is. Ondanks dat en alle moeilijkheden staat er een auto die kan rijden en werkt. De test liep als een Zwitsers uurwerk: de auto kwam binnen, we stopten hem vol met brandstof, gooiden er nieuwe banden op en stuurden hem weer de baan op."

Met Alexander Albon beschikt Williams over een ervaren F1-coureur, maar Logan Sargeant is helemaal nieuw. "Alex geeft geweldige feedback. Hij snapt goed wat er moet gebeuren en is een competitief beest. Hij wil alles uit de auto en zichzelf halen", zegt Vowles. "Bij Logan is die ervaring er niet, maar de performance zeker wel. Hij deed het elke keer goed in de auto en heeft er zin in. Hij heeft het natuurlijke vermogen in zich. We moeten beiden rijders een platform bieden om op te schitteren."

Zoals vermeld verliet Vowles Mercedes, waar hij acht constructeurstitels won en met Lewis Hamilton en Nico Rosberg in totaal zeven rijderskampioenschappen. Bij Williams begint de Brit in principe weer van vooraf aan. "Er is niets dat meer voldoening geeft dan dat je handen vuil worden bij het leggen van de fundamenten en dat tot een succes maken. We willen een basis leggen die niet een jaar mee kan, maar drie tot vijf. Het kost tijd om ze te verstevigen en te laten beklijven. We kunnen niets opofferen om op de korte termijn voordeel te hebben met FW45, al betekent dit niet dat we naar elk circuit gaan zonder dat we daar voor punten willen gaan", gaat de leidinggevende verder. "We zijn klaar voor de start zondag. We zijn hier voor de lange termijn en om succesvol te zijn."