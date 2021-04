Allison wilde geen ‘oude sta-in-de-weg’ worden bij Mercedes

Eerder deze maand kondigde Mercedes aan dat Allison vanaf juli opschuift naar de voor hem gecreëerde rol van chief technical officer. Mike Elliott, nu nog technologiedirecteur, werd meteen benoemd tot zijn opvolger als technisch directeur. In zijn nieuwe rol komt Allison op iets grotere afstand van het F1-team te staan. Met de gedachte daarover heeft de Brit al langer gespeeld, want tijdens zijn vorige contractonderhandelingen in 2019 plande hij al om een stapje terug te zetten. Wel wilde hij de zaak op een zo goed mogelijke manier achterlaten voor zijn opvolger.

“Ik wilde zeker zijn dat ik trouw kon zijn aan dit team, dat ik me voor een periode zou inzetten als technisch directeur waarin ik mijn sporen na kon laten, maar dat ik ook weet wanneer de tijd rijp is om een stap opzij te doen”, vertelde Allison, die daarbij niet wilde dat hij over zijn piek zou zijn. “Ik wilde liever dat dit gebeurde terwijl ik nog nuttig was, dan dat ik een oude sta-in-de-weg zou worden. Dat is wat er op dat moment door mijn hoofd ging. In de periode dat ik me echt comfortabel en vol vertrouwen kon inzetten als technisch directeur, zijn we collectief bezig geweest om ervoor te zorgen dat de overgang van mij naar Mike een succes zou worden en het bedrijf alle voordelen geeft die voortkomen uit de daadkracht van een nieuw stel handen aan het roer.”

Allison verwachtte einde van tijd bij Mercedes

Aanvankelijk verwachtte Allison dat zijn vertrek als technisch directeur ook het einde van zijn dienstverband bij Mercedes zou betekenen, en dat hij dus vanaf de bank zou moeten toekijken. “Gelukkig zag Toto het anders en samen werkten we aan een manier waarop ik kan blijven bijdragen aan het team”, zei hij. Daarbij is het volgens hem wel van groot belang dat hij de technisch directeur niet in de weg loopt. “De nieuwe rol moest er een zijn die niet in de aandacht staat, die geen onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken en niet betrokken is bij de huidige auto of die van volgend jaar. Het moest een rol zijn waarin ik me kan concentreren op de langere termijn en waarin ik kan kijken naar welke uitdagingen het bedrijf te wachten staan en hoe we ons technisch gezien het beste kunnen uitrusten om die uitdagingen aan te gaan. Dat is hoe het wordt beschreven. Het is geen operationele rol, dat is voorbehouden aan de technisch directeur.”

Twijfels over zijn keuze om door te schuiven naar de rol als chief technical officer van het autosport-programma van Mercedes heeft Allison niet. “Ik weet zeker dat ik het juiste doe, maar iets in mij vraagt zich hardop af ‘waar ben je mee bezig?’ Het is absoluut het juiste voor mij en zeker ook voor het team. Het tweede punt is daarbij de belangrijkste”, aldus de Brit, die zich gelukkig prijst dat hij sinds 2017 onderdeel was van de succesvolle formatie. “Ik weet redelijk zeker dat ik terug kan kijken op deze gouden periode, die ik gelukkig laat in mijn F1-carrière mee mocht maken. Ook denk ik dan aan hoeveel geluk ik had dat ik op dat moment onderdeel werd van deze groep mensen en onderdeel ben geweest van wat mogelijk het succesvolste en beste F1-team ooit is.”