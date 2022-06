Stewart adviseert Hamilton: "Tijd om te stoppen met Formule 1"

Sinds hij begin 2013 van McLaren overstapte naar Mercedes, heeft Lewis Hamilton een bijzonder succesvolle reeks achter de rug met 83 overwinningen en zes wereldtitels als absoluut hoogtepunt. Die voegde hij toe aan de 20 zeges en de wereldtitel die hij in zijn periode bij de Britse renstal al behaalde. Vorig jaar greep de 37-jarige Brit voor het eerst sinds 2016 naast het kampioenschap, die hij in de laatste race van het seizoen naar Max Verstappen zag gaan. Sindsdien zijn de technische reglementen op de schop gegaan en voert Mercedes, dat acht keer op rij de constructeurstitel won, het veld niet langer aan. Red Bull Racing en Ferrari zijn momenteel sneller dan het Duitse fabrieksteam, dat zelf de grootste moeite heeft om de volledige potentie van de W13 te benutten.

Daarnaast heeft Hamilton afscheid moeten nemen van trouwe teamgenoot Valtteri Bottas, die vervangen is door George Russell. De jonge Brit heeft in de eerste negen races van het seizoen over het algemeen beter gepresteerd dan zijn zeer ervaren stalgenoot, iets wat volgens drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart ongetwijfeld pijn moet doen. "Hij heeft het nu wat lastiger met een nieuwe teamgenoot, die tot nu toe sneller is geweest in de kwalificaties. Dat wordt lastig voor hem om te accepteren", zegt Stewart in de podcast Convex Conversation. Hij adviseert Hamilton om een rigoureuze stap te zetten. "Ik denk echter dat het tijd voor hem is om ermee te stoppen. Hij heeft zijn muziek en zijn cultuur, hij houdt van kleding. De kledingindustrie zou absoluut bij hem passen. Ik weet zeker dat hij heel succesvol zal zijn, omdat hij een enorme hoeveelheid geld heeft verdiend - en terecht, want hij is de beste van zijn tijdperk."

Aan Hamiltons kwaliteiten en zijn uitpuilende erelijst ligt het niet volgens Stewart, die echter vreest dat de coureur uit Stevenage zijn grootste successen al achter de rug heeft. "Lewis zit in de groep van de Ayrton Senna's en de Alain Prosts - of wellicht zelfs de Jackie Stewarts. Hij heeft de sport erg goed gedragen, maar ik zou graag zien dat hij er nu mee stopt", aldus Stewart. "Het is jammer dat hij niet op zijn hoogtepunt is gestopt en ik denk niet dat dit nog gaat gebeuren. Desondanks is het beter om ermee op te houden, dan pijn te hebben van het niet meer kunnen doen wat je eerder wel kon."

