Aitken weg bij Williams F1: “Focus op mijn eigen carrière”

De 27-jarige Jack Aitken was de afgelopen drie jaar de eerste reserve bij het Williams F1-team. Hij maakte zijn eerste en enige Grand Prix-start tijdens de Grand Prix van Sakhir in 2020. Aitken was daar de vervanger van George Russell, die op zijn beurt Lewis Hamilton verving bij Mercedes. De Londenaar bleef vervolgens betrokken bij het team uit Grove nadat hij eind 2021 stopte met de formuleracerij en zich concentreerde op een loopbaan in de endurance-wereld. Voor 2023 hebben beide partijen besloten de samenwerking niet voort te zetten.

“We hebben in overleg besloten uit elkaar te gaan”, zegt Aitken voor de 24 uur van Daytona in gesprek met Motorsport.com. “Ik ben afgelopen jaar betrokken geweest bij het team, dat was heel mooi. Ik werkte er heel graag en ik woon op een half uur van de fabriek, het werken in de simulator was goed te doen en ik vond het prima om te helpen en bij sommige races aanwezig te zijn. Maar mijn eigen agenda stroomt vol. Ik wil me focussen op mijn eigen raceprogramma en op het vervolg van mijn carrière, mijn toekomst ligt in de sportscars. Ze [Williams] steunen mij daarin en ze hebben tegelijkertijd ook jongere jongens die doorstromen vanuit de opleiding. Zij krijgen de tijd in de auto en in de sim. Dat is logisch.”

Aitken heeft er vrede mee dat hij niet is doorgestoten tot de absolute top van de Formule 1 en richt zich nu op een nieuwe uitdaging. “Het was geweldig om die droom na te jagen, het was een prachtige tijd”, zegt de Engelsman. “Ik ben een van de gelukkige personen die in F1 heeft mogen rijden en een race gestart is. Natuurlijk was dat niet mijn ultieme doel, ik wilde fulltime op de grid staan en uiteindelijk kampioen worden. Het is anders gelopen en dat is prima. Ik ben heel blij met mijn positie in deze nieuwe wereld en ik hoop dat ik hier kan groeien, ik ben benieuwd hoever ik kan komen.”

Aitken debuteert dit weekend in de 24 uur van Dyatona met de AXR Cadillac V-LMDh. Hij deelt de auto met teamgenoten Pipo Derani en Alexander Sims. Aitken is bevestigd voor de vier enduro’s van het IMSA-kampioenschap en werkt nog aan een Europees programma.