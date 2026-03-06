De eerste Formule 1-sessie als Red Bull-teamgenoot van Max Verstappen verliep soepel voor Isack Hadjar. Hij wist in de buurt van de rondetijden van Verstappen te komen en besloot de sessie op de vierde plaats, direct achter zijn teamgenoot. In de tweede training gaf Hadjar meer tijd toe en moest hij genoegen nemen met de negende tijd, waar Verstappen tot de zesde tijd was gekomen.

Voor Hadjar was het vooral positief dat de dag zonder grote problemen verliep. "De betrouwbaarheid was goed", stelt Hadjar. "Maar qua consistentie was elke ronde in VT2 behoorlijk lastig, vooral wat betreft de energie-inzet en alles daaromheen", wijst de Fransman wel een potentieel probleem aan. "Maar we gaan dat analyseren. Het kan op de eerste dag niet meteen perfect gaan, dus dat is normaal."

In aanloop naar het raceweekend waren er al veel vraagtekens over het energiemanagement op Albert Park, waar weinig echte remzones zijn die de batterij flink kunnen opladen. Volgens Hadjar moeten er dan ook verschillende dingen geprobeerd worden om dit allemaal te optimaliseren.

"Je moet ook voortdurend je rempunten aanpassen, omdat je nooit met dezelfde snelheid aankomt", verklaart Hadjar. "De dynamiek van de auto verandert ook steeds, dus het is erg lastig."

Isack Hadjar stelt dat het nog zoeken is naar consistentie met de RB22. Foto door: Kym Illman / Getty Images

Met alle nieuwe aspecten van de Formule 1-auto's van 2026 had Hadjar wel graag gezien dat er meer tijd was om alles onder de knie te krijgen - ondanks de in totaal negen testdagen die de F1-teams gegund kregen. Aan het weekendformat is niets veranderd en dus zijn er telkens maar drie vrije trainingen van één uur voordat het tijd is voor de kwalificatie .

"Vorig jaar voelde dat als veel tijd, maar dit jaar voelt het alsof we te weinig training hebben voordat we naar de kwalificatie gaan", merkt Hadjar op. "Er zijn nog zoveel onbekende factoren. Ik zou graag meer ronden rijden om te begrijpen wat er met de krachtbron gebeurt", besluit hij.

Bekijk: F1-update: Max Verstappen ziet nog enig werk bij Red Bull, Newey deelt meer details over Honda