Interview Ralf Schumacher: "Verstappen verdient F1-titel dit jaar”

Ralf Schumacher - of beter gezegd zijn Toyota uit 2005 met een V10-motor - is dit jaar de hoofdattractie van de Jack's Racing Day op het TT Circuit Assen. De Duitser kruipt zelf niet meer achter het stuur van een Formule 1-bolide ("daar heb ik na mijn afscheid in 2007 helemaal geen behoefte meer aan"), maar fungeert wel als uithangbord van het evenement. Daarnaast is Schumacher, werkzaam voor Sky Deutschland, nooit te beroerd voor een gedegen analyse. De vraag hoe hij naar de enerverende titelstrijd van 2021 kijkt, is dan ook snel beantwoord.

"Geloof me: met 290 kilometer per uur wil je geen andere auto raken"

"Allereerst is het geweldig dat Mercedes de hele boel niet langer domineert. Ik moet zeggen dat Max als individu geweldig werk levert, kijk ook maar naar het verschil met zijn teamgenoot. Hij kan op de één of andere manier toch meer uit die Red Bull halen dan anderen, ook vergeleken met Perez. De strijd met Hamilton vind ik prachtig om te zien, al gaat het vanaf Silverstone wel echt hard tegen hard. Ik weet ook behoorlijk zeker dat die crash bepaald niet de laatste keer is geweest dat ze elkaar hebben geraakt dit seizoen", begint Schumacher het gesprek met Motorsport.com Nederland.

Het incident op Silverstone heeft de verhoudingen op scherp gezet en de gebeurtenissen in Boedapest hebben daar nog een schepje bovenop gedaan. Helmut Marko vermoedt opzet bij Mercedes, al wil Schumacher daar niks van weten. "Lewis heeft op Silverstone gewoon een fout gemaakt, zo zie ik het. Het was zeker niet met opzet. Geloof me nou maar: met 290 kilometer per uur wil je echt geen andere auto raken. Het is gewoon een duidelijke fout geweest." Die laatste woorden zijn volgens Ralf ook van toepassing op het moment met Bottas in Hongarije. "Bottas is achter de schermen naarstig op zoek naar een andere cockpit en dan is zo'n crash ook gewoon een ramp voor hem. Dat kon je na afloop ook echt van zijn gezicht aflezen. Wederom een fout, al is het weer heel ongelukkig voor Max gebleken. Zeker als Sebastian Vettel gediskwalificeerd blijft en Lewis met P2 nog extra punten in de schoot geworpen krijgt."

Mercedes heeft stap gezet, Verstappen verdient titel

Het betekent dat Verstappen tegen een achterstand van acht punten in het kampioenschap aankijkt. De factor pech is daar zoals gezegd debet aan, al lijkt Mercedes qua pure snelheid ook een aardige stap te hebben gezet. Is Red Bull het momentum dan voor een deel kwijt? "Ik denk niet zozeer dat Red Bull momentum heeft verloren, maar Mercedes heeft - al weet ik niet wat ze daar allemaal gedaan hebben - gewoon een enorme stap gezet vanaf Silverstone. Met de banden zitten ze weer een beetje in dezelfde situatie als vorig jaar [met DAS]. Ze hadden aan het begin van dit seizoen veel problemen om temperatuur in de banden te krijgen en dus om grip te vinden. Tegelijkertijd moet ik erkennen dat ik in sector drie van Hongarije iets meer had verwacht van Red Bull. Dat is normaal echt een Red Bull-gedeelte en dat viel nu flink tegen."

Desondanks verwacht Schumacher dat de titelstrijd tot het einde van dit jaar spannend blijft. "En wie dan voor mij de grootste favoriet is? De beste coureur moet wat mij betreft de titel pakken, al valt te zeggen dat ze er dit jaar allebei aanspraak op maken. Maar puur persoonlijk zie ik Max de titel graag pakken. Dat zou een keer iets anders zijn en hij verdient het ook echt in mijn optiek." Dat laatste baseert Schumacher vooral op de ontwikkeling die Verstappen in de voorbije jaren heeft doorgemaakt. "Max is enorm gegroeid. In zijn eerste jaren wilde hij iets te veel, hij pushte de auto eigenlijk te hard en was bij vlagen ook behoorlijk agressief. Nu zien we een hele andere Max Verstappen en eentje waar ik als analist enorm van geniet. In dat opzicht zou ik graag zien dat hij de titel pakt."

Bekijk hierboven het volledige video-interview met Ralf Schumacher. Onder meer over de strijd tussen Wolff en Horner, het debuutseizoen van Mick Schumacher, zijn eigen zoon en de nieuwe Netflix-documentaire over broer Michael Schumacher.