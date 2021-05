Bij het vijfde van in totaal 23 raceweekenden vallen al enkele conclusies te trekken. Om te beginnen heeft Max Verstappen zijn beste seizoensstart in de koningsklasse achter de rug, al geldt exact hetzelfde voor Lewis Hamilton. De Nederlander geeft veertien punten toe en dat ligt volgens Jos Verstappen, zo liet hij vorige week weten, vooral aan het materiaal. Red Bull heeft in zijn optiek nog werk aan de winkel met de RB16B en Mol deelt die visie. "Als ik heel reëel ben, dan denk ik dat ze bij Red Bull inmiddels echt wel weten dat ze nog wat moeten doen aan de auto. Motorisch hebben ze het volgens mij echt heel goed voor elkaar met Honda, maar in tegenstelling tot Mercedes hebben ze de 'sweet spot' met de banden nog niet gevonden."

Extra glans door gevechten met Hamilton

Het maakt dat Verstappen wat terrein toegeeft, al is de marge vele malen kleiner dan voorheen. "Ja. Ik zie dat Max het allerbeste in Lewis Hamilton naar boven haalt. Lewis is in de voorbije jaren, los van wat duw-en-trek werk met zijn eigen teamgenoot, naar kampioenschappen gecruised zonder dat hij echt getergd werd. Dat is nu heel anders. Dat merk je al aan zijn reacties na afloop. Nu is het 'poeh, that was though' en dat hebben we jaren niet gehoord. Of het was allemaal ietwat gespeeld, dat hij dik aan de leiding reed en dan ineens zei 'ik hoor een kraakje of een piepje in de auto'. Maar goed, nu is hij authentiek en hij vindt het duel ook echt heerlijk", aldus Mol in gesprek met Motorsport.com Nederland. "We zien nu in ieder geval de allerbeste Lewis Hamilton die we ooit gezien hebben, daar ben ik honderd procent zeker van."

Andersom geldt volgens Mol - die zelf een nieuw boek over de Formule 1 en zijn eigen werk heeft uitgebracht - precies hetzelfde voor Verstappen. Beide coureurs stuwen elkaar naar een hoger niveau en de F1-commentator ziet daarbij nog een extra voordeeltje voor de Limburger. "Als Red Bull en Verstappen wereldkampioen kunnen worden door Hamilton in de Mercedes te verslaan, dan heb je wel een wereldkampioenschap achter je naam staan dat een tandje meer glans heeft. Dat speelt natuurlijk wel mee. En ik moet zeggen: het is nu al opgelost hè voor Max in de positieve zin van het woord. Hij heeft die knokpartijen met Lewis al en dat gaat ook wel zo door dit jaar. Maar als Verstappen dit seizoen een grotere achterstand had gehad en Lewis zou na zijn achtste titel zeggen 'ajuu, ik ben weg' dan zal iedereen roepen 'ja, maar je hebt nooit van die Hamilton gewonnen'. Nu heeft Max het laten zien, dat speelt onderhuids toch mee."

Advies aan Perez en het shoppen bij Mercedes

Om de strijd met Hamilton aan te kunnen binden, heeft Verstappen baat bij een competitieve teamgenoot. Sergio Perez is daarvoor binnengehaald, maar zit - zoals hijzelf ruiterlijk toegeeft - nog in een gewenningsfase. De Mexicaan voelt zich nog niet helemaal comfortabel in de RB16B, al heeft Mol zijn toegevoegde waarde bij vlagen wel gezien. "Hij doet het op zich prima. Maar als ik hem mag adviseren, dan zou ik toch met klem zeggen: stop al je energie nu eens in de zaterdagmiddag. Doe alles om dan meteen achter Max te komen. Hij moet nu twee, drie à vier plekken goed maken in de race om te kunnen helpen en dat gaat dus niet. Hij scoort wel waardevolle punten voor de constructeurs, maar ik zou echt alles stoppen in een topkwalificatie. Dan kun je pas echt van waarde zijn in de strijd met Mercedes."

Die strijd met Mercedes wordt overigens op én naast de baan uitgevochten. Zo is er in Monaco veel te doen over de buigende achtervleugel en shopt Red Bull flink bij Mercedes voor het eigen motorproject. "Maar dat laatste vind ik volslagen logisch. In het voetbal, in het tennis en bij topcoaches, het gebeurt toch overal? Twee jaar geleden heb ik in een gesprekje met Raymond Vermeulen al eens gezegd dat Max zoiets ook op persoonlijke titel zou kunnen doen. Dus niet door Helmut en ook niet door Christian. Maar gewoon als Max denkt 'ik zou die Peter Bonnington hier wel kunnen gebruiken' dan gewoon vragen om samen eens een kopje koffie te drinken. Senna heeft dat in het verleden ook gedaan, als rijder zelf kijken wie je kunt halen om het team nog beter te maken, Schumacher is daar ook een voorbeeld van. Wat Red Bull nu bij Mercedes doet vind ik dan ook volkomen normaal en heel slim."

