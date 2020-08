Internationale media over Verstappen en Ferrari-drama in België

Gazzetta: Nieuw drama voor Ferrari, te veel Hamilton en te veel Mercedes

In de Italiaanse pers begint het inmiddels een gewoonte te worden: de malaise van Ferrari onder woorden brengen. Ook na de GP van België was het weer raak: beide auto's sneuvelden in Q2 en bleven op zondag buiten de punten. 'Nuovo disastro Ferrari' kopt de Gazzetta dan ook. "Ferrari tast in het duister, in het holst van de nacht. Sebastian Vettel en Charles Leclerc eindigden op de posities dertien en veertien. Ze hebben geen moment in de wedstrijd gezeten, een zeer teleurstellende manier om de Italiaanse GP van volgende week op Monza in te gaan", ziet men de bui al hangen. "Het meest symbolische beeld van de dag was dat Kimi Raikkonen, de ex die nu ook nog Ferrari-motoren gebruikt, Sebastian Vettel inhaalde in zijn Alfa Romeo."

Over de verhoudingen vooraan valt een stuk minder te schrijven. "Te veel Lewis Hamilton en te veel Mercedes", zo vat de Italiaanse journalist de overmacht kort samen. "Ook de Belgische Grand Prix kreeg weer een zwart tintje [van de Mercedes-livery] mee, het merk uit Stuttgart liet opnieuw alleen de kruimels aan de concurrentie, zoals de goed presterende Daniel Ricciardo die het punt voor de snelste raceronde pakte." De Australiër eindigde één stekje achter Verstappen, die wederom lof krijgt toegezwaaid in de Gazzetta. "Ricciardo werd vierde achter de weer immens presterende Max Verstappen. Het ging om P3, maar eigenlijk ging het om de eerste plek voor gewone deelnemers. Daarnaast kon hij de twee Mercedes-coureurs de hele race nog best aardig volgen."

Bild: Eén van de saaiste F1-races in jaren op Spa, Hamilton nadert Schumi

Hoe dominant Mercedes ook mag zijn in het hybride tijdperk, in Duitsland benadrukt men dat een Mercedes-zege op Spa helemaal nog niet zo vanzelfsprekend is. "Voor het eerst sinds 2017 wisten de Zilverpijlen weer eens te winnen op het traditionele circuit van Spa. Hamilton heeft de 89ste overwinning uit zijn carrière te pakken en komt nog maar twee zeges tekort om de legende Michael Schumacher (51) te evenaren." De openingsronde was volgens Bild het enige moment voor concurrenten om de Britse veelwinnaar te verschalken. "De voornaamste Mercedes-rivalen Verstappen en Ricciardo hadden enkel een minimale kans na de start, maar Bottas en Hamilton wisten zich ook toen moeiteloos te verdedigen in de eerste bochten."

De crash van Antonio Giovinazzi en George Russell wordt er door Bild nog uitgelicht als een moment van reuring, al kon het restant niet meer op goedkeuring rekenen. "Daarna gebeurde er bijna niks meer. Eén van de saaiste F1-races van de afgelopen jaren op Spa eindigde met een 'Doppelsieg' van Mercedes en een derde plek voor Verstappen." Ver daarachter is er vanzelfsprekend nog aandacht voor de aanhoudende worsteling van Ferrari en viervoudig wereldkampioen Vettel. "Sebastian Vettel had in zijn inferieure Ferrari geen schijn van kans op het vermogenscircuit in de Ardennen en kwam terneergeslagen als dertiende aan de meet."

Sky Sports: Historisch slechte prestatie Ferrari, Mugello-feest kan nog pijnlijker worden

Ook in Groot-Brittannië levert de ineenstorting van Ferrari veel gefronste wenkbrauwen op. Sky Sports F1 weet zelfs te melden dat de wanvertoning op Spa gelijkstaat aan 'the worst result for a decade' van het Italiaanse merk. "Ferrari eindigde voor het eerst in tien jaar een race met beide auto's buiten de punten, eerdere uitvalbeurten niet meegerekend. De toch al alarmerende en ellendige Belgische GP werd op zondag nog een stukje erger voor het grootste F1-team", is de realiteit hard. "Dit lijkt een direct gevolg te zijn van een technische richtlijn die de FIA eind 2019 heeft uitgegeven over de Ferrari-motor. Het gebrek aan vermogen werd op brute en pijnlijke wijze duidelijk op het zeven kilometer lange circuit van Spa-Francorchamps."

Aan de kop enkel lof bij Sky voor de superioriteit van Hamilton en Mercedes. "Hij heeft zijn voorsprong in het WK vergroot tot een enorm gat van 47 punten, bijna het equivalent van twee races." En passant vermeldt men dat het Ferrari-feestje op Mugello nog iets pijnlijker kan worden dan gedacht. "De zesvoudig wereldkampioen is nog maar twee overwinning verwijderd van het recordaantal zeges van Michael Schumacher, hetgeen hij uitgerekend op Mugello tijdens de duizendste race van Ferrari - het team waar de Duitser zijn grootste successen mee vierde - kan evenaren." Voor Verstappen viel er zondag niets te beginnen tegen het merk met de ster, zo concludeert men bij Sky ook. "Bottas had ditmaal ook nog de overhand, terwijl hij twee weken geleden in Barcelona nog werd verslagen door Verstappen voor de tweede plek."

L'Equipe: Verstappen maximaliseert, vernietigend rapportcijfer Ferrari

Zoals iedere week sluiten we ons rondje langs de velden af in Frankrijk, met de cijfers van de grootste sportkrant van het land. Vanzelfsprekend gaat Hamilton in L'Equipe met het hoogste cijfer aan de haal - een negen - al is er ditmaal ook veel lof voor de Franse inbreng: 'Driver of the Day' Pierre Gasly en natuurlijk het team van Renault. "Zonder Pierre Gasly hadden we ons vandaag helemaal stierlijk verveeld, al was dat zelfs met hem erbij nog wel het geval", concludeert de redacteur van L'Equipe. "Na de zware beproeving in Barcelona was Renault ineens het derde team in België, met veel snelheid op de rechte stukken. Beide coureurs van de Franse formatie, die al briljant waren in de kwalificatie, hebben het volledige potentieel van hun auto benut."

Ook in Frankrijk luidt de conclusie dat Verstappen wederom heeft gemaximaliseerd zoals dat zo mooi heet, maar dat er nou eenmaal geen kruid gewassen is tegen Mercedes onder normale omstandigheden. Niet in de race en ook niet meer in het kampioenschap. "Dit was de 89ste en bepaald niet de moeilijkste overwinning van Hamilton, die nu al 47 punten voorsprong heeft op Max Verstappen. Dit alles betekent dat Hamilton niet ver meer verwijderd is van het beste seizoen uit zijn carrière." Verstappen moet het met de resterende podiumplekken doen, al komt Ferrari anno 2020 doorgaans niet eens in de buurt van het ereschavot. Het Italiaanse merk krijgt het vernietigende rapportcijfer 1,5. "Maar we hadden net zo goed een 1 of 0 kunnen geven, want het optreden van de Scuderia was vanuit ieder oogpunt catastrofaal. Niets lijkt nog te werken bij dat team en volgend weekend op Monza zal het nog meer lijden worden."