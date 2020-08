VIDEO: Zware crash op Spa, Russell dankbaar voor halo

Giovinazzi reed op het bewuste moment in niemandsland, voor teamgenoot Kimi Raikkonen maar niet direct in gevecht. Desondanks verloor de Italiaan de controle over zijn wagen. Met een zogenaamde tankslapper verloor hij de achterkant, waarna hij via een impact met de muur terug op het asfalt belandde. De aanstormende Russell probeerde onheil te voorkomen door de linkerkant te kiezen, maar werd aldaar alsnog verrast en geraakt door een losgekomen wiel.

"Ik ging inderdaad naar links, maar kreeg daar een behoorlijke impact van dat wiel te verduren. Ik kon eigenlijk niks anders doen. Rechts was de auto van Antonio, dus dat kon ook al niet", laat Russell in een eerste reactie aan Ziggo Sport weten. De Brit is vooral blij dat de moderne Formule 1-auto's zijn uitgerust met een halo, als gezichtsbescherming. "Ja, je voelt je echt veel veiliger met die halo, ik moet namelijk zeggen dat het best beangstigend was."