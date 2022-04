Gazzetta dello Sport: Verstappen was sensationeel, gewoon perfect

Van de redactie van het Italiaanse Gazzetta dello Sport krijgt Max Verstappen een volle 10 voor zijn weekend op Imola. De headline van het raceverslag zegt wat dat betreft voldoende over de krachtsverhoudingen en de pijnlijke nederlaag voor de Scuderia: “Verstappen en Perez veroveren Imola: winst voor Red Bull, nachtmerrie voor Ferrari!” De journalist van dienst noemt de Grand Prix van Emilia-Romagna “de eerste echte tegenslag van Ferrari dit seizoen. De realiteit is voor de roden lastig te aanvaarden, zij droomden van een heel andere GP. Max Verstappen en Sergio Perez domineerden echter in de thuishaven van de directe rivaal. Het steigerende paard was verlamd door tegenslag en fouten, Verstappen is de waardige winnaar van de Grand Prix die hij vanaf vrijdag domineerde. Petje af voor de wereldkampioen. Zijn weekend was sensationeel, gewoon perfect.”

Minder lof was er voor de Italiaanse hoop in bange dagen Leclerc. Dat komt hem op flink wat kritiek te staan, met slechts een 5 voor zijn optreden. “Hij spinde in een overdaad aan gretigheid om Perez in te halen. Hij raakte de muur licht, maar kon zijn weg vervolgen en herstelde zich tot de zesde plaats. De fans keerden met hun rode vlaggen opgevouwen in hun tas huiswaarts. Het kampioenschap is nog lang.”

Sky: Foutloos optreden van Verstappen

Bij het Britse Sky Sports spreekt men van een ‘dominant performance’ van racewinnaar Max Verstappen, die van start tot finish leidde. “Daarmee blaast hij zijn gooi naar de titel nieuw leven in, want een late crash van Charles Leclerc zag diens voorspring in het wereldkampioenschap kleiner worden.” Maar het raceverslag opent met een lofzang aan het adres van de winnende Red Bull-coureur: “Verstappen heeft een foutloos optreden op de mat gelegd. Vanaf pole-position op een opdrogende baan completeerde hij een nagenoeg perfect weekend na de winst in de sprint, en voerde hij een 1-2 aan met teamgenoot Sergio Perez. Verstappen heeft nu beide races gewonnen waarin hij de finish zag, na uitvalbeurten in Bahrein en Australië door betrouwbaarheidsproblemen.”

Uiteraard kwam ook de onnodige spin van zijn WK-rivaal Leclerc aan bod in het verslag: “Hij had moeite om het gat naar Perez te dichten en koos daarom voor een late stop. In eerste instantie leek dat bedoeld om voor de snelste raceronde te gaan en niet als aanval op Perez, maar toen Red Bull de strategie kopieerde zat hij opeens binnen DRS-range. Leclerc was te agressief in Variante Alta en verloor de controle. Hij had heel veel mazzel dat hij zijn weg nog kon vervolgen.”

Bild: De inhaaljacht is geopend

‘Die Aufholjagd hat begonnen!’ opent het verslag van het Duitse Bild veelzeggend. Ook hier is er niets dan lof voor de dominantie van Red Bull Racing, dat de race van start tot finish in handen heeft. “De start verloopt perfect voor Red Bull. Omdat Leclerc niet goed wegkomt, kan Verstappen de leiding verdedigen en Perez de tweede plaats opeisen. Feest bij het drankjes-team, frustratie bij de Scuderia!”

Die frustratie zou zoals bekend naarmate de race vorderde alleen maar toenemen, met als dieptepunt de spin van Leclerc: “In ronde 53 de XXL-shock bij Ferrari! Leclerc pusht te hard in zijn jacht op de tweede plaats, raakt de kerbstone te veel en spint. Met geluk blijft grote schade hem bespaart. Verstappen boekt eenvoudig zijn tweede zege. De inhaaljacht in het WK is geopend!”

L’Equipe: Perfect weekend voor Verstappen

Waar het Italiaanse Gazzetta dello Sport het optreden van Verstappen bekroond met een 10 in de gebruikelijke juryrapporten, krijgt de Nederlander van het Franse L’Equipe een 9. De verklaring is als volgt: “Max Verstappen heeft alles gewonnen wat er te winnen viel op de thuisgrond van zijn voornaamste opponent. De grand slam. Op een circuit dat vernoemd is naar de oprichter van Scuderia Ferrari, domineerde de Nederlander van start tot finish, met een bonuspunt voor de snelste ronde. Het was een perfect weekend voor de Red Bull-coureur, die bijna geen problemen kende. Hij moest enkel in de sprintrace hard werken om in de voorlaatste ronde de leiding te heroveren. Hij scoorde 34 punten in Imola. De kers op de taart: het Red Bull-team scoorde de eerste 1-2 sinds Maleisië 2016.”

Het optreden van Charles Leclerc wordt logischerwijs een stuk kritischer bekeken. De Monegask moet het doen met een 3: “Zijn fout heeft hem zeven punten gekost in het wereldkampioenschap. Te hebberig. Zeker omdat Red Bull competitiever lijkt dan in de eerste drie races.”

