Dit schreven internationale media over Verstappen in Monaco

We beginnen ons rondje traditiegetrouw in Italië, waar er waardering is voor Max Verstappen en de opleving van Ferrari met een dubbel gevoel wordt bekeken. "De Nederlander wint in Monte Carlo door te profiteren van malheur bij Charles' SF21, die zelfs niet kon starten. Het steigerende paard troost zich nog een beetje met het podium van Sainz." In de Gazzetta verder niets dan lof voor de prestaties van de Red Bull-coureur. "Max Verstappen is de prins van Monaco en voorlopig ook van het F1-kampioenschap. Met een dominante zege in Monte Carlo heeft hij een revolutie teweeggebracht in de tussenstand van het WK. Na de overwinningen van Lewis in Portimao en Montmeló moest Red Bull reageren in het prinsdom. Onder leiding van hun 'kampioen' lukte dat, hij haalde het maximale uit een slecht weekend van de Engelsman."

Dat slechte weekend heeft ertoe geleid dat Hamilton slechts als zevende over de meet is gekomen en ook dat hij zijn onvrede niet onder stoelen of banken heeft gestoken. "Mercedes maakte de rampspoed helemaal compleet door de race van Valtteri Bottas, die daar niets aan kon doe, te verprutsen bij de pitstop. Valtteri heeft het dit weekend namelijk beter gedaan dan Hamilton." Het mocht allemaal niet baten voor de Fin, net zoals de snaarstrakke pole-ronde niet mocht baten voor Leclerc. De Gazzetta spreekt van een 'dramma sportivo'. "Ferrari moet eigenlijk blij zijn met de tweede plek van Carlos Sainz, maar blij zijn is onmogelijk doordat Charles al voor de GP moest opgeven. Het kwam als een emmer koud water over het hoofd van iedere fan, inclusief prins Albert van Monaco en John Elkann, die vol ongeloof toekeken."

In Duitsland is er naast deze drie hoofdthema's - Verstappen, Mercedes en Leclerc - nog een extra onderwerp van gesprek: de opsteker voor Sebastian Vettel. "Hij kan het nog", luidt de voornaamste conclusie in Bild Zeitung. "Sebastian Vettel heeft met P5 zijn beste resultaat van het seizoen behaald en heeft voor het eerst bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin laten zien wat er nog in hem zit. Teamgenoot Lance Stroll kon daar niet aan tippen. Vettel heeft het nog, al is er na afloop niet gefeest." Dat kon niet doordat Vettel snel naar huis moest met het oog op zijn eerste coronavaccinatie. Bij Mercedes werd er evenmin gefeest, al had dat een hele andere reden. "Complete waanzin daar. Eerst werd Hamilton te vroeg naar binnengehaald, daarna ging het rechtervoorwiel er bij Bottas niet af. De vertwijfelde pitcrew probeerde nog wel van alles, maar het bleek gekkenwerk. Bottas moest zijn race vanaf de tweede stek opgeven."

Alhoewel Verstappen ook alweer vooruitkijkt naar het vervolg van de titelstrijd, was er bij Red Bull wel aanleiding tot een bescheiden feestje. Of in ieder geval tot een 'Sieges-Küsschen für Verstappen'. Bild blijkt vooral interesse te hebben voor 'de vriendin van', om daarna toch iets serieuzer te vervolgen: "Max Verstappen en Red Bull zijn er na de pijnlijke nederlaag in Barcelona in geslaagd om op indrukwekkende wijze terug te slaan. De Nederlander neemt bovendien de leiding in het wereldkampioenschap over." Als alle factoren bij elkaar opgeteld worden, concludeert Bild dat de fans - ondanks dat deze race in Monaco geen thriller was - de grootste winnaars van het afgelopen weekend zijn. "Ja, want het WK ligt weer helemaal open."

Dat de titelstrijd helemaal open ligt, valt voor een belangrijk deel aan Verstappen toe te schrijven, al heeft Mercedes zoals aangegeven ook een duit in het spreekwoordelijke zakje gedaan. "Mercedes heeft een rampzalig weekend beleefd, waarin Bottas uitviel en Hamilton niet verder kwam dan een teleurstellende zevende plek. Zij verloren binnen enkele ronden volledig de controle over deze Grand Prix van Monaco. Hamilton was bijzonder gefrustreerd door een slecht getimede pitstop, waarmee hij nog meer posities verloor aan middenmoters. De race van Bottas eindigde volledig in de pitstraat." Het maakt dat Toto Wolff zelf in de data wil duiken en dat de gedachten teruggingen naar andere off-days, zoals Hockenheim 2019.

"Daarentegen kenden Red Bull en diens sterrijder Max Verstappen juist een glorieuze middag. Verstappen nam de pole als het ware over van Leclerc, die op een wrede manier moest opgeven, en controleerde de race nadien vakkundig. Die strakke race heeft zijn eerste zege in de legendarische straten opgeleverd", zo vervolgt Sky Sports. "Door dat te doen hebben hijzelf en Red Bull ook meteen de leiding in beide kampioenschappen overgenomen. Voor Verstappen is dat een noviteit in zijn carrière, Red Bull staat voor het eerst sinds 2013 weer eens aan kop bij de constructeurs." De samenvatting van de Britten zegt eigenlijk alles: "Verstappen and Red Bull capitalise on Mercedes woe."

L'Equipe: Perez en Vettel scoren hogere rapportcijfers dan Verstappen

We sluiten zoals gewoonlijk af met de rapportcijfers van L'Equipe. Opvallend genoeg kan Verstappen niet eens op het hoogste rapportcijfer rekenen in de Franse sportkrant. Die eer is namelijk weggelegd voor Vettel met een 9 op de schaal van 10. "We hadden niet verwacht Vettel nog een keer zo hoog in ons klassement te zien. Na een lastig jaar bij Ferrari kende hij ook een beroerde start met Aston Martin, maar in zijn vijfde race voor dat team is hij volkomen terecht 'driver of the day' geworden." Nog opmerkelijker is dat ook Sergio Perez een hoger cijfer krijgt dan Verstappen zelf. "Waar Vettel drie plaatsen heeft gewonnen, deed Perez het nog iets beter. Hij kwalificeerde zich als negende en eindigde zondag net naast het podium. Op ieder ander circuit had hij het podium kunnen halen, maar hier bleek inhalen onmogelijk."

Perez krijgt een 8.5 voor zijn verrichtingen, een volledig punt hoger dan Verstappen. "De Nederlander had eigenlijk niet zoveel te doen in deze Grand Prix van Monaco. Dat is waarschijnlijk ook waarom hij niet hoger staat in deze lijst. Wat hij moest doen, deed hij overigens wel goed. Maar hij hoefde eigenlijk slechts één moeilijk moment te overleven: de start. Omdat hij aan de verkeerde kant van de grid stond, besloot hij zijn auto schuin te positioneren en dat is de juiste keuze gebleken. Hij kon de deur voor Bottas net dichtgooien en was nadien op weg naar een dubbelslag." Dat Bottas later nog wegviel, hielp een handje en leverde Mercedes - samen met de worsteling van Hamilton - een 3 op in L'Equipe. "De miserabele weekenden van Mercedes zijn zeldzaam, maar dit was er weer eentje", zo luidt de conclusie. Leclerc heeft overigens geen rapportcijfer gekregen door alle ramp- en tegenspoed op zondag.