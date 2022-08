Gazzetta dello Sport: Verstappen heeft het seizoen de nek omgedraaid

In Italië weet men het na de zoveelste sof in het seizoen 2022 zeker, zo getuigt de kop van de grootste sportkrant Gazzetta dello Sport: ‘Capolavoro Verstappen, Ferrari lontane: il Mondiale è in cassaforte’, oftewel ‘Meesterwerk Verstappen, Ferrari op grote achterstand. De wereldtitel is in de tas’. Ook in het raceverslag is de Italiaanse redactie vol lof over de opmars van de Nederlander: “Een prestatie om te onthouden, een comeback waarmee de wereldtitel veiliggesteld wordt en ons zonder enige twijfel op vakantie stuurt. En ook zonder enige hoop. Max Verstappen heeft de Grand Prix, al zijn opponenten - en dan met name Ferrari - en het gehele seizoen de nek omgedraaid. Met zijn achtste zege in 2022. De meest indrukwekkende, de scherpste, zelfs ondanks een spin waarna hij sterker dan ooit terugkeerde.” De roze sportkrant concludeert dat er nog meer slecht nieuws is voor de aanhangers van het iconische merk uit Maranello: “De Mercedessen, waarvan werd gehoopt dat zij punten zouden kunnen afsnoepen van Verstappen, zijn opeens echt competitief geworden. Maar zij pakten punten af van de rode auto’s.”

Heel veel woorden aan de merkwaardige strategische keuzes maakt men niet vuil: “De Scuderia leed in Hongarije opnieuw een nederlaag, volgens teambaas Binotto door een sterk verminderde snelheid van de wagen. De keuze voor de harde band, na eerdere twijfelachtige keuzes in Monte Carlo en Silverstone, is de derde maal dat de fans meer praten over de strategie dan over betrouwbaarheidsproblemen of fouten van de coureurs.”

Sky Sports: Misschien wel de beslissende slag in de titelstrijd

Bij de Britse collega’s van Sky Sports kopt het raceverslag ‘Verstappen charges to epic win from Mercs, Leclerc slips back’. Uiteraard wordt al direct de strategie van Ferrari in twijfel getrokken na weer een merkwaardige beslissing vanaf de Italiaanse pitmuur. De redacteur van dienst spreekt van “opnieuw een miserabele middag” voor Leclerc. “Hij was het slachtoffer van nog meer twijfelachtige pitstop-beslissingen van Ferrari. Daardoor eindigde hij uiteindelijk op een magere zesde plaats, wat betekent dat Verstappen de zomerpauze ingaat met een voorsprong van tachtig punten in de titelstrijd. En weer een zege die Leclerc door de vingers glipt.”

Uiteraard is er ook lof voor de sterke opmars van Verstappen op de Hungaroring: “Drie plaatsen achteruit voor Leclerc, negen plaatsen winst voor Verstappen… En een voorsprong van tachtig punten. De Grand Prix van Hongarije is misschien wel de beslissende slag in de titelstrijd. Verstappen kende een sterke start vanaf P10 en reed na de eerste ronde zevende. Eenmaal in vrije lucht was hij net zo snel als de leidende wagens. Hij ging eenvoudig voorbij aan de Alpine's en pakte Hamilton met een undercut. De tweede stop van Verstappen leek Ferrari bang te maken. In plaats van te reageren met de tweede auto van Sainz, haalden ze Leclerc binnen. De harde band - met afstand de langzaamste band die beschikbaar was - bracht Verstappen al snel in de vuurlinie. De wereldkampioen passeerde met DRS, alvorens de leiding weer terug te geven na een spin. Hij herstelde zich sterk en pakte Leclerc een paar ronden later opnieuw. Een paar druppels regen in de slotfase konden het feest niet meer verpesten.”

L’Equipe: Ferrari steeds inventiever om punten te verspelen

In de grootste sportkrant van Frankrijk L’Equipe concludeert men dat de race op de Hungaroring “verrassend tot het eind was. Net als op zaterdag eindigde een rijder die men niet verwacht had bovenaan. Vanaf de tiende plaats op de grid, verschalkte Max Verstappen de ene na de andere concurrent. Ofwel op de baan, ofwel tijdens de pitstops, geholpen door een perfecte strategie.” En zo’n perfecte strategie is iets waar men bij Ferrari alleen maar van kan dromen, zo concludeert de auteur: “Weekend na weekend lijken de Italiaanse engineers steeds inventiever te worden om hun coureurs punten te laten verspelen, met Charles Leclerc als voornaamste slachtoffer. De Monegask deed in zijn eerste stint alles goed en haalde Russell in om de leiding te pakken. Dit was het moment waarop Ferrari besloot om alles in het putje te gooien. Een onbegrijpelijke pitstop voor harde banden bleek niet te werken en zijn race was over. Hij werd gepasseerd door Verstappen en Russell, en als bewijs voor de slechte keuze kwam hij nog binnen voor zachte banden. Dat was een stop te veel, waardoor hij achter Sergio Perez als zesde eindigde. Ver weg van zijn rivaal, die ondanks een spin de race won.”

In de gebruikelijke juryrapporten kreeg Verstappen een 9 voor zijn optreden: “Max leek na de problemen in de kwalificatie de enige te zijn die er nog in geloofde. Was dat echt zo, of was het bluf? In elk geval won hij de GP van Hongarije. Hij pakte al in de eerste bocht twee plaatsen, zat niet lang klem achter de Alpine’s en Norris. Met zijn eerste pitstop ging hij door een undercut voorbij aan Hamilton, met zijn tweede ook aan Russell. Doordat Sainz en Leclerc door de risicovolle strategie van Ferrari geen probleem meer vormden, reed hij eenvoudig naar de achtste zege van het seizoen. Een spin in ronde 42 was zijn enige fout in de race.”

Bild: Verstappen raast richting wereldtitel

'Verstappen rast Richting WM-Titel', is de veelzeggende kop bij het Duitse Bild, met als even veelzeggende ondertitel ‘Wahnsinn-aufholjagd in Ungarn’. Nog voordat er een woord gerept wordt over de gebeurtenissen op de Hungaroring stelt de schrijver zich de terechte vraag: “Was dit de beslissende slag in de WK-titelstrijd? Max Verstappen wint de Grand Prix van Hongarije - en zet daarmee het volgende uitroepteken achter zijn Missie Titelverdediging!” De kans dat de Nederlander niet zijn tweede opeenvolgende hoofdprijs pakt, wordt ook in Duitsland nagenoeg nihil geacht. “De Nederlander begon na een motorprobleem in de kwalificatie slechts op de tiende stek, maar kwam alweer voor de achtste keer dit seizoen als eerste over de streep. En dat terwijl de Hungaroring geldt als een baan waar het zeer lastig inhalen is.”

Uiteraard gaat het hier ook vooral over de merkwaardige keuzes bij Ferrari. “Terwijl Red Bull een perfecte dag kende en ook op strategisch vlak geen fouten maakte, nam Ferrari (opnieuw) meerdere twijfelachtige beslissingen. De Monegask begon als torenhoge favoriet aan deze race, maar kende met de zesde plaats de volgende tegenslag. Verstappen begint daarentegen met een geweldig goed gevoel aan de zomerpauze.”

Video: Nagenieten van de zege van Max Verstappen met de hoogtepunten uit de race