Horner: Er zit momenteel 0,1 seconde tussen Red Bull en Mercedes

Red Bull-coureur Max Verstappen schreef zondag de Grand Prix van Nederland op zijn naam en kwam daarmee weer aan de leiding van het wereldkampioenschap. Hij staat nu drie punten voor op Lewis Hamilton. In de kwalificatie op zaterdag was Verstappen 38 duizendsten sneller dan Hamilton. In de race kon Hamilton aanvankelijk goed bijblijven, maar wist Verstappen de strategische aanval van Mercedes af te slaan. Het was voor Red Bull de zevende overwinning in de laatste negen races, Mercedes heeft slechts één overwinning in diezelfde periode. Hamilton schreef de Britse Grand Prix in juli op zijn naam na een clash in de eerste ronde met Verstappen.

Hamilton verklaarde na de race dat Red Bull licht in het voordeel was op Zandvoort, maar dat het op andere circuits weer anders kan zijn. “We kwalificeren binnen een tiende van elkaar”, aldus Horner na afloop van de gewonnen Dutch GP in Zandvoort. “We lijken een tiende te hebben, misschien twee tienden in de race op dit circuit. Er komen weer circuits aan waar Mercedes beter presteert en ook banen waar wij goed zijn. De komende fase van het kampioenschap wordt interessant. We moeten zorgen dat we elke kans optimaal benutten. Dat hebben we vandaag gedaan, we stonden onder grote druk. Maar het was een prachtig moment om onze achtste overwinning van het jaar te pakken.”

Mercedes F1-teambaas is het niet vaak eens met Christian Horner, maar over deze zaak wel. De Oostenrijk wijst op het feit dat Hamilton en Valtteri Bottas de enige coureurs waren die op een ronde van Verstappen eindigden. “Je kunt zien dat het allemaal niets scheelt. De eerste drie auto’s hebben iedereen op een ronde gezet en dat laat ook zien welk niveau nodig is om voor een kampioenschap te gaan.” Wolff verwacht dat het van circuit tot circuit gaat verschillen welk team de boventoon voert. “We moeten in ieder geval zorgen dat we elk weekend het beste uit onszelf halen”, vervolgde Wolff. “Met deze kleine verschillen en het feit dat we VT2 niet echt goed hebben kunnen rijden, dat we de uitvoering van de race niet perfect deden. We moeten gewoon… Om dit kampioenschap te winnen, moeten we perfect presteren.”