Honda: “Zeer positief resultaat voor het kampioenschap”

De sfeer zat er na de Grand Prix van Rusland goed in bij Red Bull Racing. Max Verstappen kwam na de hectische slotfase als tweede over de meet, achter titelrivaal Lewis Hamilton. Een tweede plaats die voelde als een overwinning, aangezien de Nederlander de race vanaf de laatste plaats begon na een motorwissel. De schade in de titelstrijd bleef zo zeer beperkt. Ook motorleverancier Honda genoot met volle teugen.

“Het was een spannende race met een chaotische finish toen de regen in de laatste ronden kwam”, blikt technisch directeur van Honda F1 Toyoharu Tanabe terug. “Max had al meerdere posities goedgemaakt, nadat hij vanaf de twintigste plaats op de grid vertrok. Hij en Red Bull Racing namen de juiste strategische call om binnen te komen voor regenbanden. Daardoor kon hij nog meer wagens passeren en als tweede finishen. Dat is een zeer positief resultaat voor het kampioenschap, in acht nemend dat we een penalty gepakt hebben en vanaf de laatste rij moesten komen. Hoewel Hamilton de leiding heeft heroverd, staat hij slechts twee punten voor.”

Waar winnaars zijn bij gekke weersomstandigheden, zijn er ook verliezers. Een van die mannen was Sergio Perez. Tanabe daarover: “Checo managede zijn banden heel goed in een zeer lange eerste stint en kende een erg goede race. Hij werd verrast door de zwaardere regen en zakte terug tot de negende plaats.”Voor de Honda-mannen van AlphaTauri zaten er geen punten in: “Ze zaten klem in een DRS-trein. Het is ietwat teleurstellend dat ze niet in staat waren om punten te scoren.

“Er zijn nog zeven races te gaan en het wordt een zware strijd om het kampioenschap. Op dit moment focussen we ons vooral op de volgende race in Turkije”, sloot de Japanner af.