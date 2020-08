Honda: Prestaties motor moeten beter om te kunnen concurreren

Max Verstappen stond tijdens de voorgaande vier Grands Prix al op het podium, met als hoogtepunt de overwinning in de 70th Anniversary Grand Prix. Een herhaling van dat succes bleek op het Circuit de Barcelona-Catalunya niet mogelijk, maar met een tweede plaats wist de Red Bull Racing-coureur toch te maximaliseren. “Red Bull eindigde op de tweede plaats met Max en scoorde daarmee de vijfde opeenvolgende podiumplaats voor henzelf en Honda. Dat is een positief resultaat”, vertelde Tanabe na afloop van de race.

Ook Alexander Albon en Pierre Gasly behaalden met hun Honda-krachtbron punten in Spanje. Daniil Kvyat was wat dat betreft de uitzondering, want de AlphaTauri-coureur werd twaalfde. Toch overheerst bij Tanabe het gevoel dat de power units van Honda nog niet presteren zoals men dat in Japan graag zou zien. “Max en Pierre hebben vandaag het maximale uit de auto gehaald, maar we hebben toch sterk het gevoel dat we onze prestaties moeten verbeteren om die van de naaste competitie van beide teams te evenaren.

Voor de coureurs en teams geldt dat er nu een weekje met relatieve rust aankomt, omdat er komend weekend niet geracet wordt. Dat geeft Honda de tijd om rustig te kijken naar de data die in de afgelopen races verzameld is. “De tweede triple header van het seizoen zit er nu op en we hebben een week rust, waarin we hard zullen werken, de data van de afgelopen zes races gaan bestuderen en gaan proberen om betere resultaten te behalen in de komende races”, aldus Tanabe.