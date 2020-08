Drie Honda’s in de punten: “Beter dan verwacht na kwalificatie”

De kwalificatie verliep namelijk niet zoals gehoopt voor de door Honda aangedreven teams Red Bull Racing en AlphaTauri. Max Verstappen was de enige die zich plaatste voor het derde deel van de kwalificatie, waarin hij de derde tijd reed. Pierre Gasly en Alexander Albon misten plaatsing voor Q3 nipt, terwijl ook Daniil Kvyat strandde in Q2. De verwachtingen voor de race op zondag waren daardoor niet bijzonder hoog bij Honda, dat desondanks toch kan terugkijken op een geslaagde race. Verstappen werd na een bizarre slotfase tweede, terwijl Gasly en Albon opschoven naar posities 7 en 8. Kvyat is van het kwartet de enige zonder puntenfinish, nadat hij vroeg in de race hard crashte.

Daarop had Honda niet gerekend, zo vertelde Tanabe na afloop van de race. “Voor Honda was dit het derde podium op rij en ook eindigden we met drie van de vier auto’s in de punten. Dit is een beter resultaat dan we konden verwachten na onze prestaties in de kwalificatie, en dus is dit een bemoedigend teken voor volgend weekend.” Komend weekend wordt er wederom geracet en weer is Silverstone de plaats van handeling. Honda lijkt dus met vertrouwen toe te werken naar de vijfde race van 2020.

“Net zoals in Oostenrijk het geval was, hebben we nu een aantal dagen om ons voor te bereiden op een nieuwe race op Silverstone”, vervolgt Tanabe zijn verhaal. Het doel voor die race is duidelijk: het gat met Mercedes moet kleiner worden. “Alle data die we in de afgelopen drie dagen hebben verzameld zullen erg bruikbaar zijn in de voorbereiding op de volgende wedstrijd, waar het hoofddoel is om het gat met het team voor ons nog iets verder te dichten.”